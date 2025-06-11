黑石錢進歐洲 訂十年計畫

經濟日報／ 編譯林聰毅魏紹揆／綜合外電
知名私募股權公司黑石集團未來十年計劃大舉投資歐洲，投資金額上看5,000億美元。（路透）
知名私募股權公司黑石集團未來十年計劃大舉投資歐洲，投資金額上看5,000億美元。（路透）

知名私募股權公司黑石集團（Blackstone）未來十年計劃大舉投資歐洲，執行長蘇世民（Steve Schwarzman）透露，投資金額上看5,000億美元。另一家知名私募公司貝恩則打算加碼投資日本

蘇世民10日在彭博電視訪問中說：「我們認為這是個重大機會。」「他們正開始改變策略，我們認為這將提高成長率。」

除了黑石之外，其他投資公司也看好歐洲的投資吸引力。上周在德國柏林舉行的SuperReturn International會議上，BC Partners、Permira和Brookfield資產管理公司等巨頭的主管紛紛表示，在全球經濟風險加劇之際，歐洲是值得投資的目的地。

黑石2000年在倫敦開設辦事處時，另一辦事處則位於紐約。當時，該公司已為專門投資另類資產的全權委託投資基金籌資逾130億美元。如今該公司已成為全球最大的另類資產管理公司，管理的資產超過1兆美元，並在全球27座城市設有辦事處。

蘇世民表示，該公司已在英國投資約1,000億美元，成為英國最大的外國投資人之一。黑石集團已投入大量資金押注英國的房地產，包括在英格蘭北部的一處資料中心場址，可能成為歐洲最大資料中心的所在地。

在歐洲以外，黑石也將中東視為投資目的地，蘇世表示，儘管該地區傳統上以本地企業和資本為主，但隨著利雅德和杜拜等城市正在快速發展成為國際樞紐，將是頗具吸引力的投資機會。

在此同時，貝恩資本（Bain Capital）則放眼日本房地產投資。該公司已收購超商龍頭7-Eleven母公司Seven & i的超市業務，且已在日本累積逾50億美元房地產資產。合夥人木下滿表示，正在磋商的交易約有五筆。

木下滿表示，許多日本公司持有大量管理不善或拖累主要事業的房地產，且其中一些需要大量資金來翻新。

他表示，貝恩正在尋求收購擁有這種誘人資產的公司，或購買一些日本公司希望脫手的房地產，並願意透過提供資金和營運支持來和它們合作。

他說：「我們無意採取任何掠奪方式來收購公司，僅是為了得到房地產資產」。

資產 日本 房地產

延伸閱讀

迎巨大挑戰！日本駐北京大使演講 罕見批評美國關稅「無法接受」

管制稀土影響大 日本商會呼籲北京加快出口審批

「1關鍵能力」連裁員名單都閃過！哈佛職涯專家揭CEO最愛人才特質

NBA／灰熊被血洗51分 莫蘭特：不會再打那麼糟了

相關新聞

川普關稅衝擊經濟 世銀下修今年經濟成長率至2.3%

世界銀行公布最新的經濟展望報告，預估今年經濟成長率為2.3%，低於去年的2.8%，也低於今年1月預估的2.7%；世界銀行...

特斯拉自駕小黃 助攻股價

特斯拉（Tesla）9日連遭兩家機構調降投資建議評級，但當日股價逆轉早盤沉重跌勢，收盤勁揚逾4%，10日早盤繼續上攻。分...

黑石錢進歐洲 訂十年計畫

知名私募股權公司黑石集團（Blackstone）未來十年計劃大舉投資歐洲，執行長蘇世民（Steve Schwarzman...

南韓將准企業發行穩定幣

南韓執政黨共同民主黨10日提出允許本土企業發行穩定幣的法案，迅速兌現新總統李在明競選承諾，為南韓這個數位資產交易熱絡的市...

OpenAI年化營收 衝百億美元

OpenAI 9日表示，截至6月，年化營收預估值已衝上100億美元大關，距離該公司推出大受歡迎的AI聊天機器人ChatG...

輝達攜慧與 建造超級電腦

輝達和慧與科技10日在德國漢堡舉行的超級運算大會上表示，他們正在與萊布尼茲超級運算中心（LRZ）合作，使用輝達的下一代晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。