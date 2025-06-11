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南韓將准企業發行穩定幣

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖／經濟日報提供
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南韓執政黨共同民主黨10日提出允許本土企業發行穩定幣的法案，迅速兌現新總統李在明競選承諾，為南韓這個數位資產交易熱絡的市場再注入一劑強心針。

這項法案名為「數位資產基本法」，目的是提高加密幣產業透明度及鼓勵競爭。

根據法案，南韓企業要發行穩定幣必須滿足兩個條件，首先是股本至少5億韓元（36萬7,876美元），其次是能透過撥出準備金確保退款無虞。這項法案也規定發行穩定幣等與其他資產掛鉤的數位資產，必須獲得南韓金融委員會批准。

受到政府推動接納穩定幣影響，南韓數位資產類股10日大漲，KakaoPay公司股價盤中一度勁揚18%，是2024年1月以來最大漲幅，反映市場預期李在明政府將對以韓元為基礎的穩定幣投下支持票。

穩定幣是與其他資產掛鉤的加密幣，這個資產通常是美元。隨著監管框架日益完善，穩定幣的全球動能持續增強。美國國會11日將就一項重要穩定幣法案投票表決，總統川普也已透過行政命令，確認穩定幣產業為政策優先要務。

加密幣交易活動在南韓很盛行，該國逾三分之一人口參與數位資產市場，相當於1,800萬人左右。南韓加密幣交易所的交易量，有時甚至會高於股市Kospi和Kosdaq指數成交量。另一方面，南韓穩定幣交易也持續快速升溫，韓聯社引述南韓央行數據報導，國內五大交易所第1季涉及USDT、USDC和USDS的交易達到57兆韓元。

不過，李在明的計畫仍面臨央行一些抗拒。南韓央行總裁李昌鏞上月警告，非銀行實體發行的穩定幣可能削弱貨幣政策效果，主張央行應主導監管與韓元掛勾的穩定幣。

另外，一些分析師也持謹慎態度。摩根大通分析師史丹利‧楊（音譯）和趙智賢（音譯）說：「Kakao相關股票價格大漲從基本面來看不合理，李在明穩定幣政策具體效益目前仍撲朔迷離。」

資產 穩定幣 南韓

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