日銀放「鴿」 升息可能延後

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

日本銀行（央行）總裁植田和男10日在參院金融委員會答詢時強調，基礎通膨率（underlying infaltion）仍低於2%，與日銀的目標還有一段距離。

基礎通膨率是從實際觀察到的消費者物價變動中剔除暫時性干擾因素而得出，反映由需求拉動的通膨，通常在日本官方CPI發布的兩個工作日後發布。

植田在議會發表了許多常見的言論，表明日銀下一步將升息，不過，交易員將他的言論解讀為下一次升息可能會延後而非提前。

植田也說：「我們的短期政策利率為0.5%。」「整體而言，我們可以說，在經濟面臨強勁下行壓力的情況下，刺激經濟的空間非常有限。」雖然這席話淡化了透過降息來刺激經濟的可能性，但提到可能有必要為經濟提供支持，可能讓外界認為，日銀距離下一步升息行動還有一段差距。

瑞穗證券首席策略師大森翔央輝表示，隨著植田發表鴿派言論，市場正在降低對於今年升息的預期。當植田10日開始在議會露面時，日圓兌美元匯率約144.69日圓，談話出爐後，日圓一度貶值0.5%至145.29日圓，之後回升至平盤左右。

由於日銀持續強調經濟前景存在「極高」的不確定性，市場普遍預期日銀在下周的政策會議上將維持利率不變。

通膨 日本

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