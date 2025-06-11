國際白金供應吃緊 價格飆漲

國際白金價格本周第一天繼續衝高，延續上周的漲勢，因為有跡象顯示市場嚴重供不應求。

現貨白金9日收盤大漲超過4%，觸及近四年高點。紐約10日早盤在平盤附近狹幅波動。

跡象顯示市場供應嚴重吃緊，白金現貨價9日收盤站上每英兩1,200美元大關，是2021年5月以來最高水準；上周白金價格大漲10%，今年來已漲逾30%，表現優於黃金。

數據顯示，借用白金一個月的隱含成本，攀抵自六年前有數據以來最高；而與白金相關的ETF持有部位也升至10 個月以來的高點。

此時正值白金又要迎來供應短缺的一年。今年前幾個月，出於白金進口恐受川普關稅政策影響的擔憂，大量白金流向美國，也推高了借這種貴金屬的成本。

雖然湧入紐約商品交易所倉庫的白金開始運出來，但反映倫敦和蘇黎世金庫持有者透過短期借出白金所獲得回報的租賃利率卻一直居高不下。世界白金投資委員會估計，今年白金市場將出現接近100萬英兩的供應缺口。該委員會的研究主管斯特克表示：「自去年12月以來，緊俏的情況一直在增加。」

美元連兩日下跌，使得以美元計價的金屬等大宗商品對持有其他貨幣的投資者來說更加便宜。