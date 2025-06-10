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美股早盤／美中沒利多大盤漲不動 台積電營收靚「ADR攀升逾2%」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市10日早盤狹幅拉鋸，台積電ADR漲逾2%。路透
美國股市10日早盤狹幅拉鋸，台積電ADR漲逾2%。路透

美國和中國大陸談判10日進入第二天，投資人仍在尋找化解貿易糾紛取得重大進展的蛛絲馬跡，美國股市10日早盤欲振乏力，三大指數狹幅拉鋸，台積電ADR則在最新營收數據帶動下攀升逾2%。

美股標普500指數10日早盤小漲0.19%，報6,017.55點，道瓊工業指數幾乎持平，那斯達克綜合指數漲0.27%。個股方面，台積電5月營收和去年相比成長39.6%，1至5月營收成長逾四成，台積電ADR 10日早盤最多漲2.4%，報211.92美元。

美國與中國大陸9日在英國倫敦舉行的協商未取得突破性進展，但美國官員已發表樂觀看法，認為美中技術出口和稀土元素緊張情勢可望降溫。另一方面，美國11日公布的5月消費者物價指數（CPI），也是投資人關注焦點。

巴克萊和摩根大通等公司分析師看好美股將進一步上漲，原因之一是機構投資人可望捨棄謹慎立場，提高對股票曝險。花旗策略師指出，隨著貿易展望樂觀氣氛蓋過憂慮，重量級科技股持續吸引許多投資人做多。

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