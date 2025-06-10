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輝達、慧與科技聯手 合作德打造超級電腦

中央社／ 舊金山10日綜合外電報導
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）和慧與科技（Hewlett PackardEnterprise）今天宣布和德國萊布尼茨超級運算中心（Leibniz Supercomputing Centre）合作，採用輝達下一代晶片，打造新的超級電腦。(歐新社)
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）和慧與科技（Hewlett PackardEnterprise）今天宣布和德國萊布尼茨超級運算中心（Leibniz Supercomputing Centre）合作，採用輝達下一代晶片，打造新的超級電腦。(歐新社)

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）和慧與科技（Hewlett PackardEnterprise）今天宣布和德國萊布尼茨超級運算中心（Leibniz Supercomputing Centre）合作，採用輝達下一代晶片，打造新的超級電腦

路透社報導，德國這座採用輝達Vera Rubin晶片的新超級電腦名為「藍獅」（Blue Lion），預計2027年初將可供科學家使用。

輝達在德國漢堡（Hamburg）的1場超級運算會議上宣布上述最新消息。5月底輝達透露，美國加州的勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley NationalLab）也計劃利用這款晶片打造超級電腦，預計2026年啟用。

此外，輝達還宣布，德國另1座國家級研究機構「尤利希研究中心」（Forschungszentrum Julich）採用輝達晶片的超級電腦Jupiter，已正式成為全歐洲最快速的系統。

這些合作計畫顯示，歐洲各大機構正致力投入超級電腦，以在生物科技、氣候研究等科學領域維持與美國的競爭力。

輝達今天也發表稱為「氣候瓶」（Climate in aBottle）的AI模型。輝達資料中心產品行銷部門主管哈里斯（Dion Harris）在記者會上表示，科學家將可以輸入諸如海面溫度等初始條件，以產生未來10到30年的氣候預報，並觀察地球表面任何1公里左右的天氣狀況。

哈里斯說：「研究人員將結合古典物理學和AI來解決大氣流動問題。這項技術將讓他們能夠更詳細分析成千上萬種不同情況。」

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