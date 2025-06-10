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上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

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上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
OpenAI和ChatGPT標誌，示意圖。路透
OpenAI和ChatGPT標誌，示意圖。路透

中東媒體「海灣商業」10日報導，OpenAIChatGPT及相關服務當天在全球出現服務中斷情形。社群媒體X和Reddit等平台上流傳相關當機的消息，有用戶說使用遇到問題。

斷線追蹤網站Downdetector.com指出，相關問題在10日稍早開始發生，很多區域都受影響。OpenAI的狀態頁面承認，一些用戶正遇到錯誤率和延遲增加的問題，影響包括ChatGPT、文字轉影像模型Sora及OpenAI API。10日稍晚，OpenAI將ChatGPT的狀態更新為「部分中斷」，並說Sora錯誤率升高。

有用戶反映回應遲緩、載入緩慢，但也有用戶沒遇到問題，暗示這次斷線可能未影響到所有人。OpenAI說正繼續調查此問題，但當機原因和恢復時間表還不清楚。

根據回報，用付費帳戶透過瀏覽器和行動應用程式發送的ChatGPT提示，也會遇到錯誤。

網站 社群媒體 應用程式 OpenAI ChatGPT

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