美中新一輪經貿磋商進入第2天 亞股漲多跌少

隨著美國和大陸的新一輪經貿磋商進入第2天，亞股今天漲多跌少。美國總統川普的經濟顧問表示，他預期會談結束時，雙方將會「強而有力的握手」。

法新社報導，美國總統川普與大陸國家主席習近平上週直接通話後，外界樂觀預期美中新一輪會談將帶來市場亟需的平靜，這兩大經濟體的緊張關係也可獲得緩解。

一般預料本輪會談的核心議題包括稀土礦物出口。這些礦物廣泛運用在智慧型手機和電動車電池等多項產品中。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）昨天告訴財經媒體CNBC：「在日內瓦，我們已同意對他們降低關稅，他們也同意釋出我國經濟亟需的磁鐵和稀土。」

哈塞特說，儘管北京釋出部分供應，但「仍遠低於部分業者認定的理想速度」。不過，哈塞特預期，會談結束時，雙方將可以「強而有力的握手」。

哈塞特還說，川普政府可能願意放寬近期針對科技出口的某些管制措施。

川普則在白宮告訴記者：「我們和大陸的談判順利進行。大陸並不好對付，但我目前只有聽到正面消息。」

亞洲股市今天漲多跌少，東京、雪梨、首爾、威靈頓、台北等股市收漲；香港和上海股市則在美中會談進入第2天，投資人趨於緊張的情況下，未能守住盤初漲勢，終場收跌。新加坡和馬尼拉股市也收低。