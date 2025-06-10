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昨爆炸起火…萬海旺春輪今天還在燒 空拍畫面曝「船身傾斜恐沉沒」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
印度海岸防衛隊（ICG）釋出畫面顯示，在克勒拉省外海起火的萬海旺春輪在10日仍可見濃煙冒出。法新社
印度海岸防衛隊（ICG）釋出畫面顯示，在克勒拉省外海起火的萬海旺春輪在10日仍可見濃煙冒出。法新社

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，印度海岸警衛隊正在西南部克勒拉省外海，撲滅萬海旺春輪WAN HAI 503的大火；該船可能沉沒。同時，4名失蹤船員的搜救工作仍持續。

CNN引述印度海岸警衛隊指揮官員尤尼亞爾（Amit Uniyal）指出，現場畫面顯示，懸掛新加坡旗的萬海旺春輪正在水中傾斜10到15度，火勢和煙霧從該船上竄。

自從印度海岸防衛隊接到求救訊號後已過逾24小時，10日仍可聽見爆炸聲。尤尼亞爾說，當地9日約上午9時半左右，該船船員回報發生爆炸起火，但爆炸原因並不清楚。

中央社報導，萬海旺春輪上有6名台灣人等22名船員，事故發生後有18人獲救，當中有4名台灣船員；目前仍有4人失蹤，包括2名台人。

中央社記者取得資訊顯示，這次出事的是聯營航線，不同船公司、不同貨櫃，運的東西是什麼還需要清查，「起火原因」得等候調查，目前無法判定是哪個貨櫃、什麼貨品造成事故。

印度媒體ETV Bharat報導，印度阿日卡爾港一名官員指稱，萬海旺春輪上「所載的貨櫃裝有第3類（易燃液體）、第4.1類（易燃固體）、第4.2類（自燃物質）、第4.6類（有毒物質）的危險物質」。

貨櫃 航線 爆炸 印度

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