快訊

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

WWDC 2025／蘋果iOS 26「液態玻璃」介面陷災難？他曝iPhone常用功能變更糟

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI年化營收飆至近3千億 每周活躍用戶5億

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
OpenAI表示，截至6月，年化營收預估值已經衝上3千億新台幣。路透
OpenAI表示，截至6月，年化營收預估值已經衝上3千億新台幣。路透

人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天表示，截至6月，其年化營收已飆升至100億美元（約3千億新台幣），在AI應用蓬勃發展的環境下，該公司有望實現全年營收目標。

路透社報導，OpenAI的年度營收預測是根據目前的營收來估算，而2024年12月的年度營收預估為55億美元。隨著其廣受歡迎的ChatGPT人工智慧模型的採用與使用量增加，OpenAI營收強勁成長。

此數字代表OpenAI將逐步實現先前與投資者分享的2025年營收目標127億美元。

OpenAI發言人證實，這100億美元的營收中不包括來自OpenAI投資人微軟（Microsoft）的授權收入，以及大型的一次性交易。美國財經媒體CNBC率先披露相關細節。

鑑於OpenAI去年虧損約50億美元，它的營收里程碑凸顯其營收規模遠遠領先競爭對手，儘管其它競爭對手也受惠於AI日益普及。

OpenAI於3月表示，將在由日本軟銀集團（SoftBankGroup）領軍的新一輪融資中集資高達400億美元，公司估值達3000億美元。

自從ChatGPT聊天機器人推出以來，它在兩年多時間裡已為消費者與企業推出一連串訂閱服務。截至今年3月底，OpenAI的每週活躍用戶已達到5億。

軟銀集團 美國 OpenAI ChatGPT

延伸閱讀

OpenAI證實年化營收衝上100億美元 傳目標四年後突破千億

奧特曼投資新創虹膜掃描裝置 引進英國

和馬斯克翻臉後 誰會是川普下一位科技界盟友？美媒點名5潛在接替人選

製造分裂對立？陸團體日增...OpenAI：利用ChatGPT從事惡意操作

相關新聞

打造跨裝置整合開放AI基礎模型 蘋果WWDC亮點一次看

蘋果公司（Apple）今天舉辦年度全球開發者大會（WWDC）主題演講，公布新一代軟體並更改命名方式，打造更具一致性的跨裝...

OpenAI年化營收飆至近3千億 每周活躍用戶5億

人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天表示，截至6月，其年化營收已飆升至100億美元，在AI應用蓬勃發展的環境下，該公...

亞洲散戶抄底美股的熱潮退散 等待川普下次再推「跳樓大拍賣」

今年4月，美國總統川普宣布對等關稅引發全球股市暴跌時，亞洲散戶紛紛湧入美股「逢低買進」，而最新數據顯示，這股熱潮正在快速...

垃圾工推動比特幣收付 非洲貧民窟漸流通 專家示警

位在東非國家肯亞首都奈洛比、普遍被視為非洲最大都市貧民窟的吉比拉（Kibera），有人正透過垃圾清運工來推動比特幣收付，...

日銀總裁放鴿削弱升息預期？日圓盤中一度急貶

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，日本央行與通膨目標仍有一段距離，這一席談話讓日圓在盤中一度急貶。

特斯拉遭降級為何還上漲？除了川普說白宮保留星鏈 還有這利多

特斯拉（Tesla）連遭兩家機構調降投資建議評級，但股價周一（9日）仍逆轉早盤沉重跌幅，收盤勁揚逾4%，分析師認為，市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。