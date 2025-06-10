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對抗稀土政策？美加布局深海採礦 外媒曝：陸正研擬策略

中央社／ 紐約聯合國總部9日綜合外電報導

在一個渴求關鍵資源的世界，大陸或許還沒準備好開始深海採礦，但透過精心策劃的經濟和地緣政治策略，大陸正在為此類行動播下種子。

法新社報導，不論是公海或是各國管轄的水域，世界海洋蘊藏豐富的礦物和金屬資源，例如鈷、鎳和銅等。由於各國正努力擺脫對化石燃料的依賴，這些深海資源對製造電動車電池與其他技術至關重要。

上海交通大學國際法教授薛桂芳表示，大陸「是個對能源飢渴的國家，會到處尋找資源」，包括深海。

但她表示，儘管最近加拿大深海採礦商「金屬公司」（The Metals Company）積極運作、渴望成為第一個開採海底資源的公司，或許會讓北京承受較大壓力，但大陸對這個問題並不特別焦慮。

「金屬公司」已向美國提交申請，並計劃在國際水域進行海底採礦。

川普總統繞過國際談判、今年4月簽署行政命令，加快在美國和國際水域進行此類採礦的許可發放程序後，「金屬公司」利用其美國子公司採取了行動。

環保組織對川普的命令感到憤怒，他們認為，瘋狂開採這些馬鈴薯大小、富含金屬的結核，可能會損害脆弱的海底生態系統。

一位長期觀察談判、不願具名的人士表示，大陸並不特別擔心誰先開始開採。

「對他們來說，更重要的是占據主導地位，在賽局中保持競爭力，並傳遞一種信息－你惹不起我們。」

科羅拉多礦業學院（Colorado School of Mines）佩恩公共政策研究所（Payne Institute for Public Policy）研究員吉伯特（Alex Gilbert）告訴法新社，基於這個目標，「他們一定正在開發技術，也在制定戰略協議」。

舉例來說，大陸已與庫克群島（Cook Islands）達成協議，將在庫克群島海域勘探礦產資源。

另一個太平洋小國吉里巴斯（Kiribati）也說，正在研究與大陸建立深海採礦夥伴關係。

法國國際關係暨戰略研究院（French Institute forInternational and Strategic Affairs）資深研究員哈契（Emmanuel Hache）表示，這種做法「出於地緣政治的理由多過於經濟考量」。他說，北京正利用海底採礦為誘餌，展現實力的同時，也在凝聚更多的外交支持。

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