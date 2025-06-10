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亞洲散戶抄底美股的熱潮退散 等待川普下次再推「跳樓大拍賣」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲散戶在今年4月「逢低買進」美股的熱潮正在快速消退。路透
亞洲散戶在今年4月「逢低買進」美股的熱潮正在快速消退。路透

今年4月，美國總統川普宣布對等關稅引發全球股市暴跌時，亞洲散戶紛紛湧入美股「逢低買進」，而最新數據顯示，這股熱潮正在快速消退。

根據官方數據，南韓散戶5月轉為美股淨賣方，拋售逾10億美元的美國股票，這是川普勝選以來首見。日本投資帳戶同期也減持約1.66億美元的美股ETF，創2023年4月以來最大減持規模。而新加坡當地一家券商的數據顯示，5月買進美股的交易人數較上月減少25%。

美國Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick觀察到這波退潮現象，他說：「當市場處於低點時，他們非常積極，但現在買盤已經減弱。」

亞洲散戶對美股的需求弱放緩正值標普500指數漲勢減弱之際。過去三周，該指數漲幅不到1%，在經歷了數月的劇烈波動後迎來難得的風平浪靜。

33歲的南韓散戶Han Jungsu說，「4月市場很容易操作，因為像疫情時一樣暴跌」他當時買進特斯拉等科技巨擘的股票，如今「已完成預定的買進目標，暫時觀望」。

美股未來走向很大程度取決於川普。25歲的新加坡散戶Joseph Goh坦言：「市場回到原先水準，我沒有再加碼。但如果川普再出招導致暴跌，我會買更多。」

這反映亞洲散戶的撤退可能只是暫時現象，許多人還在等待下一次進場機會。

美股 美國 川普

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