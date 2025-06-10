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管制稀土影響大 日本商會呼籲北京加快出口審批

中央社／ 台北10日電

北京管制稀土出口對全球多產業供應鏈產生廣泛影響，在中國的日本商會近日呼籲中國商務部加快審批稀土的出口。

日本共同社中文網報導，由駐中日本企業組成的中國日本商會9日通報，已向中國商務部提出請求，加快審批列入管制的稀土出口。

通報指出，中方管制政策已對日企產品造成影響，希望尋求改善。

中國日本商會稱於5月28日提出上述請求。日本商會希望加強與負責出口管理事務的政府部門協調、加快審批以及展開支援日企的對話。

中國商務部據報對此積極回應，已批准部分出口。

中國日本商會強調，這次管制將影響在中國的日企穩定生產，因此今後將繼續呼籲中方進一步鬆綁管制。

中國商務部發言人7日晚間在官網以答記者問形式表示，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，中國實施出口管制符合國際通行做法。

中國商務部發言人強調，中國作為負責任的大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

中國商務部發言人還表示，中國願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。

稀土 日本 北京

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