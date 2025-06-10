日銀總裁放鴿削弱升息預期？日圓盤中一度急貶
日本銀行（央行）總裁植田和男表示，日本央行與通膨目標仍有一段距離，這一席談話讓日圓在盤中一度急貶。
雖然植田和男淡化了透過降息來刺激經濟的可能性，但提到可能有必要為經濟提供支持，這可能讓外界認為，日銀距離下一步升息行動還有一段差距。
瑞穗證券首席策略師大森翔央輝表示，植田和男一直在淡化有關需求帶動膨的說法，並強調基礎通膨率低於2%，與日銀目標還有一段距離。他說，隨著植田發表鴿派言論，市場正在降低對於今年升息的預期。
當植田周二（10日）開始在議會露面時，日圓兌美元匯率約144.69日圓，談話出爐後，日圓一度貶值0.5%至145.29日圓，之後回升至平盤左右。
植田發表了許多常見的言論，表明日銀下一步將升息，不過，交易員將他的言論解讀為下一次升息可能會延後而非提前。
植田在回答議會提問時表示：「我們的短期政策利率為0.5%。」「整體而言，我們可以說，在經濟面臨強勁下行壓力的情況下，刺激經濟的空間非常有限。」
這一說法符合植田和男一貫的觀點，即利率仍然偏低，當條件允許時就有必要升息，以便在經濟出現問題時讓央行有更多的政策操作空間。儘管日本的通膨率在七大工業國（G7）中最高，但其政策利率仍是最低的。
由於日銀持續強調經濟前景存在「極高」的不確定性，市場普遍預期日銀在下周的政策會議上將維持利率不變。
然而，部分市場人士對日圓走勢持不同看法。巴克萊證券日本公司外匯與利率策略主管門田真一郎表示：「他確實提到距離2%還有一段距離，但這並不算是新消息，所以我認為這波走勢更多是因為美元的全面走強，而不是他具體的發言內容。」
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