快訊

國慶煙火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…恐面臨一大挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

日銀總裁放鴿削弱升息預期？日圓盤中一度急貶

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀總裁植田和男。路透
日銀總裁植田和男。路透

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，日本央行與通膨目標仍有一段距離，這一席談話讓日圓在盤中一度急貶。

雖然植田和男淡化了透過降息來刺激經濟的可能性，但提到可能有必要為經濟提供支持，這可能讓外界認為，日銀距離下一步升息行動還有一段差距。

瑞穗證券首席策略師大森翔央輝表示，植田和男一直在淡化有關需求帶動膨的說法，並強調基礎通膨率低於2%，與日銀目標還有一段距離。他說，隨著植田發表鴿派言論，市場正在降低對於今年升息的預期。

當植田周二（10日）開始在議會露面時，日圓兌美元匯率約144.69日圓，談話出爐後，日圓一度貶值0.5%至145.29日圓，之後回升至平盤左右。

植田發表了許多常見的言論，表明日銀下一步將升息，不過，交易員將他的言論解讀為下一次升息可能會延後而非提前。

植田在回答議會提問時表示：「我們的短期政策利率為0.5%。」「整體而言，我們可以說，在經濟面臨強勁下行壓力的情況下，刺激經濟的空間非常有限。」

這一說法符合植田和男一貫的觀點，即利率仍然偏低，當條件允許時就有必要升息，以便在經濟出現問題時讓央行有更多的政策操作空間。儘管日本的通膨率在七大工業國（G7）中最高，但其政策利率仍是最低的。

由於日銀持續強調經濟前景存在「極高」的不確定性，市場普遍預期日銀在下周的政策會議上將維持利率不變。

然而，部分市場人士對日圓走勢持不同看法。巴克萊證券日本公司外匯與利率策略主管門田真一郎表示：「他確實提到距離2%還有一段距離，但這並不算是新消息，所以我認為這波走勢更多是因為美元的全面走強，而不是他具體的發言內容。」

植田和男 日本央行 升息

延伸閱讀

日GDP萎縮 日銀立場更謹慎

殖利率升太猛…日本政府傳不只減少發債 還將購回部分超長期公債

日銀將持續縮減購債

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

相關新聞

特斯拉遭降級為何還上漲？除了川普說白宮保留星鏈 還有這利多

特斯拉（Tesla）連遭兩家機構調降投資建議評級，但股價周一（9日）仍逆轉早盤沉重跌幅，收盤勁揚逾4%，分析師認為，市場...

蘋果iOS新系統命名 2025年發表卻用26原因曝光

蘋果公司（Apple）今天在全球開發者大會（WWDC）發表iOS26等作業系統，命名改以年份為基礎，部分用戶不解為何20...

亞洲散戶抄底美股的熱潮退散 等待川普下次再推「跳樓大拍賣」

今年4月，美國總統川普宣布對等關稅引發全球股市暴跌時，亞洲散戶紛紛湧入美股「逢低買進」，而最新數據顯示，這股熱潮正在快速...

垃圾工推動比特幣收付 非洲貧民窟漸流通 專家示警

位在東非國家肯亞首都奈洛比、普遍被視為非洲最大都市貧民窟的吉比拉（Kibera），有人正透過垃圾清運工來推動比特幣收付，...

日銀總裁放鴿削弱升息預期？日圓盤中一度急貶

日本銀行（央行）總裁植田和男表示，日本央行與通膨目標仍有一段距離，這一席談話讓日圓在盤中一度急貶。

蘋果WWDC缺新意？專家：務實策略強調跨裝置整合

蘋果公司（Apple）今天在年度全球開發者大會（WWDC）發表iOS 26等大幅改版的作業系統，卻遭網友批評缺乏新意。專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。