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蘋果iOS新系統命名 2025年發表卻用26原因曝光

中央社／ 舊金山9日電
蘋果公司發表iOS 26作業系統。(美聯社)
蘋果公司發表iOS 26作業系統。(美聯社)

蘋果公司（Apple）今天在全球開發者大會（WWDC）發表iOS26等作業系統，命名改以年份為基礎，部分用戶不解為何2025年發表卻用26命名。事實上蘋果考慮的是「前瞻性」，因為多數用戶可能等到2026年才會升級新版軟體。

蘋果以往都用連續數字為軟體命名，2023年發表iOS 17，2024年推出iOS 18，但不同軟體的命名略顯混亂，同樣在2023年發表的軟體還有watchOS 10和macOS Sonoma，與iOS命名邏輯並不一致。

為了統一各軟體的命名，蘋果在今年WWDC宣布捨棄沿用多年的連續數字，改以年份為基礎，例如今天推出的新版iOS將使用到2026年，大部分用戶也可能等到2026年才升級軟體，以26命名可以讓用戶了解，這個版本的iOS將在2026年持續驅動蘋果產品。

此外，蘋果在今天下午舉辦的WWDC Platforms Stateof the Union主題演講中，針對支援Mac的硬體做出調整，macOS Tahoe 26將是最後一個支援搭載英特爾（Intel）晶片Mac的作業系統。

目前支援macOS Tahoe 26系統的英特爾晶片Mac機種包括2019年款16吋MacBook Pro、2020年款13吋MacBook Pro、2020年款27吋iMac和2019年款MacPro，可使用全新設計、Spotlight索引更新、Continuity接續互通等許多新功能。這些相容機種將持續獲得為期3年的安全性更新。

先前針對從英特爾Mac電腦轉移到蘋果晶片Mac電腦所推出的Rosetta轉移工具，將在未來2個macOS主要版本（直到macOS 27）持續提供，作為支援英特爾應用程式的通用工具，協助開發者完成轉移作業。

蘋果 應用程式 iOS WWDC

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