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愈跌愈買！特斯拉槓桿ETF單周狂吸6.5億美元創紀錄 散戶押馬斯克翻盤

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
儘管馬斯克和美國總統川普公開決裂，但代號TSLL的特斯拉槓桿型ETF單周湧入6.51億美元，創上市以來最大紀錄。路透
儘管馬斯克和美國總統川普公開決裂，但代號TSLL的特斯拉槓桿型ETF單周湧入6.51億美元，創上市以來最大紀錄。路透

特斯拉股價上周慘遭血洗，主因是馬斯克和美國總統川普公開決裂，但他的鐵桿支持者卻瘋狂加碼抄底，根據彭博資訊，代號TSLL的特斯拉槓桿型ETF單周吸金6.51億美元，創2022年上市以來最大資金流入紀錄。

這種「愈跌愈買」的策略在過去確實奏效。2022年，TSLL上市的那年，特斯拉股價崩跌65%，但TSLL仍逆勢吸金3億美元。特斯拉隔年大漲一倍。

但這次情況不太一樣，除了與川普的個人恩怨導致政治風險升高外，中國大陸車市競爭加劇、歐美需求放緩，都使得特斯估值遭到更廣泛的質疑。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley警告，散戶過去慣性抄底馬斯克相關資產賺飽飽的經驗深刻，這次有可能「抄得太早」。

不過，政治一事很難說。馬斯克上周四痛批川普提出的「大而美法案」，還暗示川普與淫魔艾普斯坦案有關，與川普公開翻臉，川普則回擊稱馬斯克「發瘋了」，威脅要終止他的聯邦合約；而上周末，馬斯克已刪除艾普斯坦的相關貼文，周一更轉發多則貼文，支持川普政府在平息洛杉磯移民抗議上的作為，態度明顯轉向。

 

馬斯克 特斯拉 川普

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