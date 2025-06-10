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機構投資人從避險模式轉向追高 標普500指數將一路狂飆？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
機構投資者近期突然從減倉避險轉向追高，但風險偏好急速升溫有可能預示美股短期頂部即將出現。路透
機構投資者近期突然從減倉避險轉向追高，但風險偏好急速升溫有可能預示美股短期頂部即將出現。路透

DataTrek Research共同創辧人科拉斯指出，機構投資人近期突然從避險模式改為追高模式，但風險偏好急速升溫往往預示美股短期頂部即將出現。

從2025年3月到5月中旬，機構投資人一直在減倉避險，最近他們的投資胃口似乎回來了。科拉斯提醒，小心短期高點可能6月下旬就會出現。

科拉斯表示，用2025年預估每股可能264美元來算，標普500指數的本益比已達22.7倍，如果要指數續漲，除非企業獲利上修，但當前的經濟環境並不支持。

根據DataTrek，美股企業的獲利預測，通常在非經濟復甦期都是全年一路下修。現在並非剛從經濟衰退中爬出來，所以就算指數不漲，股票也會愈來愈昂貴。

參考過去的情況，當機構投資人的風險偏好指數衝高，通常就是美股短期見頂訊號。從2022年第4季開始的本輪漲勢中，像2023年7月、2024年7月，還有今年1-2月都是這樣，唯一例外是去年10月總統大選前的特殊行情。

經濟衰退 指數 投資人

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