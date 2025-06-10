快訊

熱帶性低氣壓上午8時生成 準「蝴蝶」最新路徑潛勢預報曝光

真實人生／被偷走大學資格的女孩 羅彩霞逆襲當上律師

WWDC 2025／蘋果iOS 26功能大翻新！相機APP極簡化、可一對一口語翻譯

美光散播「晶片有間諜軟體」謠言？長江存儲在美怒提告求償

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美光科技（Micron）遭到中國大陸同業長江存儲提告。路透
美光科技（Micron）遭到中國大陸同業長江存儲提告。路透

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）已經在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布虛假消息，內容是長江存儲的晶片威脅美國國家安全。

路透報導，長江存儲在上周五（6日）提出的訴訟中表示，美光和一家名為DCI Group的公關公司發布並廣泛散播一系列謠言，內容是長江存儲在用於手機的晶片上安裝「間諜軟體」。

長江存儲在訴訟聲明中表示：「這些宣傳惡意且不實地將長江存儲一般商用記憶體產品，與軍事間諜活動、犯罪行為及技術上根本不可能實現的惡意功能進行牽扯。」這一訴訟是由美國知名律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan代理提出。

長江存儲表示，該公司在中國成立，「並不代表它是共產黨或中國軍方的工具」。

總部位於愛達荷州的美光公司周一不願置評，公關公司DCI沒有立即回應置評請求，長江存儲的律師也沒有回應。

訴訟聲明表示，長江存儲損失營收而且聲譽遭損害，同時指控美光違反了美國聯邦虛假廣告和不正當競爭法律。

在2024年，當時由拜登執政的美國政府將長江存儲列入國防部創建的一份清單，該清單列出據稱與中國軍方合作的公司。長江存儲一直否認其技術用於軍事用途。

在最新訴訟中，長江存儲指控美光科技資助一個名為「中國科技威脅」的網站，該網站目前由DCI運作。長江存儲表示，美光科技所謂的宣傳「遠遠超出受允許的界限」。

長江存儲表示，該公司「損失了在美國海內外對大型電腦和消費性電子產品製造商進行銷售的數百萬美元」。訴訟要求美光採取所謂的「矯正性廣告」，同時索求賠償金（但未說明詳細金額）並要求美光交出透過不法行為所得的獲利。

長江存儲在2023年控告美光侵害專利權，美光發動反訴，尋求法院宣告美光才是該訴訟中所涉專利的合法擁有者。該案件纏訟至今。

關公 間諜 美國 美光 晶片 專利

延伸閱讀

人民日報頭版專訪任正非：華為晶片仍落後美國一世代

小飛機墜加州聖地牙哥外海 機上6人全數罹難

西屋瞄準美核電復興商機

5月對美出口三個亮點 33年首見

相關新聞

OpenAI證實年化營收衝上100億美元 傳目標四年後突破千億

OpenAI周一（9日）表示，截至6月，年化營收預估值已經衝上100億美元，這距離該公司推出受歡迎的AI聊天機器人Cha...

美光散播「晶片有間諜軟體」謠言？長江存儲在美怒提告求償

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）已經在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布虛假消息...

機構投資人從避險模式轉向追高 標普500指數將一路狂飆？

DataTrek Research共同創辧人科拉斯指出，機構投資人近期突然從避險模式改為追高模式，但風險偏好急速升溫往往...

市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金

白銀與白金的價格強勢上漲，今年報酬率雙雙超過了行情陷入停滯的黃金。

巴西中國簽署AI合作協議 促進技術發展

巴西與中國近期簽署了加強在人工智慧領域雙邊合作的備忘錄，有專家指出，人工智慧（AI）的使用須遵守責任和道德原則

油價漲約1% 白金漲勢猛烈觸及2021年高價 憂供應吃緊

國際油價周一（9日）觸及數周最高，受美元走軟提振，同時投資人在倫敦等待美中貿易會談的消息，希望達成協議能夠提振全球經濟前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。