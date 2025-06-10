美光散播「晶片有間諜軟體」謠言？長江存儲在美怒提告求償

中國大陸記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）已經在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布虛假消息，內容是長江存儲的晶片威脅美國國家安全。

路透報導，長江存儲在上周五（6日）提出的訴訟中表示，美光和一家名為DCI Group的公關公司發布並廣泛散播一系列謠言，內容是長江存儲在用於手機的晶片上安裝「間諜軟體」。

長江存儲在訴訟聲明中表示：「這些宣傳惡意且不實地將長江存儲一般商用記憶體產品，與軍事間諜活動、犯罪行為及技術上根本不可能實現的惡意功能進行牽扯。」這一訴訟是由美國知名律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan代理提出。

長江存儲表示，該公司在中國成立，「並不代表它是共產黨或中國軍方的工具」。

總部位於愛達荷州的美光公司周一不願置評，公關公司DCI沒有立即回應置評請求，長江存儲的律師也沒有回應。

訴訟聲明表示，長江存儲損失營收而且聲譽遭損害，同時指控美光違反了美國聯邦虛假廣告和不正當競爭法律。

在2024年，當時由拜登執政的美國政府將長江存儲列入國防部創建的一份清單，該清單列出據稱與中國軍方合作的公司。長江存儲一直否認其技術用於軍事用途。

在最新訴訟中，長江存儲指控美光科技資助一個名為「中國科技威脅」的網站，該網站目前由DCI運作。長江存儲表示，美光科技所謂的宣傳「遠遠超出受允許的界限」。

長江存儲表示，該公司「損失了在美國海內外對大型電腦和消費性電子產品製造商進行銷售的數百萬美元」。訴訟要求美光採取所謂的「矯正性廣告」，同時索求賠償金（但未說明詳細金額）並要求美光交出透過不法行為所得的獲利。

長江存儲在2023年控告美光侵害專利權，美光發動反訴，尋求法院宣告美光才是該訴訟中所涉專利的合法擁有者。該案件纏訟至今。