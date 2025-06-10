油價漲約1% 白金漲勢猛烈觸及2021年高價 憂供應吃緊

國際油價周一（9日）觸及數周最高，受美元走軟提振，同時投資人在倫敦等待美中貿易會談的消息，希望達成協議能夠提振全球經濟前景，進而刺激需求；金價周一上漲，而白金價格繼續大幅攀升，延續了上周的強勁漲勢，因為有跡象顯示市場嚴重供不應求。

油價上漲約1%

布蘭特原油8月期貨收高57美分，漲幅0.9%，結算價報每桶67.04美元，盤中稍早觸及每桶67.12美元的4月28日以來最高。

美國西德州原油（WTI）7月期貨上漲71美分，漲幅1.1%，報65.29美元，盤中一度觸及每桶65.38美元的4月4日以來最高。

根據Bridgeton Research Group的數據，商品交易顧問周一已清空WTI空頭倉位，轉為中性，而在6月5日時仍有64%的倉位是空頭。該機構補充說，如果油價從當前水準再上漲3%到4%，可能會觸發這些基金自2月份以來首次轉為淨多頭部位。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates分析師表示：「種上漲在很大程度上似乎是由技術驅動的，如果沒有新的看漲消息，這種漲勢很容易消退。人們將十分關注正在進行的美中貿易會談。」

與此同時，聯合國核監督機構表示，伊朗鈾庫存迅速增加不容忽視。交易員們一直在密切關注美國與伊朗之間核談判的進展。如果談判遇挫，可能導致伊朗的石油供應進一步受到限制

路透調查發現，5 月OPEC石油產量增幅低於計畫，因伊拉克進一步減產以彌補早先的超產，而沙烏地阿拉伯和阿聯的增產幅度也低於配額。

黃金收漲 因美元走軟

現貨黃金價格周一收盤上漲0.48%，至每英兩3,326.19美元，盤初一度跌至逾一周最低。

美國黃金期貨收高0.2%，結算價報3,354.9美元。

美元指數下跌0.3%，使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資者來說更加便宜。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「從短期來看，如果美中談判取得正面成果，可能會對黃金產生一點負面影響，但不會太大。我認為，經濟疲軟、可能降息以及風險偏好下降的趨勢正促使人們轉向黃金。當然還有對通膨攀升的預期。」

周末的數據顯示，中國央行5月連續第七個月增加黃金儲備。

白金大漲 觸及2021年高價

現貨白金上漲3.7%，觸及1,212.82美元的2021年5月以來最高。現貨白銀上漲2.1%，報每英兩36.71美元；鈀金上漲近3%，報1,077.64美元。

白金價格周一繼續大漲，因為有跡象顯示市場供應嚴重吃緊，價格升至每英兩1,200美元之上，創2021年5月以來最高水準；上周白金價格大漲10%。

世界白金投資委員會估計，今年白金市場將出現接近100萬英兩的供應缺口；今年迄今為止白金價格上漲了32%，超過黃金26%的漲幅。