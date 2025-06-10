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川普稱中國不容易對付！美中貿易談判周二繼續

美元面臨繼續貶值壓力 紐元在G-10貨幣中表現最佳

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元兌多數主要貨幣周一（9日）走軟，在窄幅區間波動，持續聚焦美中在倫敦的貿易會談。路透
美元兌多數主要貨幣周一（9日）走軟，在窄幅區間波動，持續聚焦美中在倫敦的貿易會談。路透

美元兌多數主要貨幣周一（9日）走軟，在窄幅區間波動，持續聚焦美中在倫敦的貿易會談。目前中國大陸經濟正在努力應付通縮，而貿易不確定性讓美國企業和消費者感到不安，投資者對美元的避險地位也愈來愈質疑。紐元在G-10貨幣中表現最佳，市場對談判持樂觀態度。

美元指數跌0.19%，報99.00。

美元兌日圓9日收盤貶值0.2%，報144.57日圓，此前連續兩周上漲。日本首席貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正計劃在華盛頓舉行第六輪會談。

歐元兌美元升值0.22%，報1.1422美元。市場繼續消化歐洲央行上周發布的貨幣政策展望，該展望顯示歐洲央行可能接近結束其寬鬆周期。

英鎊兌美元也有所上漲，升0.3%，至1.362美元。

多倫多 Corpay 公司首席市場策略師Karl Schamotta說：「美元正在回貶，動能正在減弱。投資人認為，美中貿易談判帶來的利多消息在很大程度上已被主要貨幣對所消化，周三的美國通膨數據期將疲軟，甚至周四的30年期公債標售也會受到投資者的強勁追捧。」

百達資產管理戰略部門的策略師寫道：「美國總統川普在關稅問題上的政策反覆無常」，以及他的財政計畫導致赤字擴大，正在對美元構成壓力，「我們預期美元將進一步下跌」。

華盛頓Monex USA交易主管Juan Perez說：「情況看起來更像是在下半年，聯準會將必須變得鴿派，並幫助金融環境。歸根結底，如果美國將陷入困境，就沒有明確的理由對美元抱有長期信心。」

紐元升值0.6%，報 0.6054 美元；澳幣升值0.4%，報 0.6522 美元，成交清淡。

貨幣 美國 美中貿易談判

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