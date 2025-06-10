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台積電ADR上漲近1% 日月光、聯電漲勢強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周一（9日），台積電ADR收盤上漲0.89%，報每股207.00美元，換算並折合台幣後為每股1,239.52元。聯合報系資料照
台股ADR周一（9日），台積電ADR收盤上漲0.89%，報每股207.00美元，換算並折合台幣後為每股1,239.52元。聯合報系資料照

台股ADR周一（9日），台積電ADR收盤上漲0.89%，報每股207.00美元，換算並折合台幣後為每股1,239.52元，較台北交易股票溢價率為23.33%。

道瓊工業指數9日收盤基本持平，小跌1.11點，報42,761.76點；標普500指數上漲5.52點，漲幅0.09%，收 6,005.88點；那斯達克指數上漲61.29點，漲幅0.31%，報 9,591.24點。

費城半導體指數大漲98.61點，漲幅1.96%，報5,136.66點，領漲個股為半導體材料供應商英特格（Entegris）、超微（AMD）與安森美（ON Semiconductor）。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 148.20  +2.06  140.00  5.86

中華電 CHT 132.54  +1.17  132.50  0.03

台積電 TSM 1,239.52  +0.89  1,005.00  23.33

聯電 UMC 46.47  +1.70  45.65  +1.79

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 半導體

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