台積電ADR上漲近1% 日月光、聯電漲勢強勁
台股ADR周一（9日），台積電ADR收盤上漲0.89%，報每股207.00美元，換算並折合台幣後為每股1,239.52元，較台北交易股票溢價率為23.33%。
道瓊工業指數9日收盤基本持平，小跌1.11點，報42,761.76點；標普500指數上漲5.52點，漲幅0.09%，收 6,005.88點；那斯達克指數上漲61.29點，漲幅0.31%，報 9,591.24點。
費城半導體指數大漲98.61點，漲幅1.96%，報5,136.66點，領漲個股為半導體材料供應商英特格（Entegris）、超微（AMD）與安森美（ON Semiconductor）。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 148.20 +2.06 140.00 5.86
中華電 CHT 132.54 +1.17 132.50 0.03
台積電 TSM 1,239.52 +0.89 1,005.00 23.33
聯電 UMC 46.47 +1.70 45.65 +1.79
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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