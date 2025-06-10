美股收盤／標普500微漲 川普說與中國貿易會談進展良好

美國股市標普500指數周一（9日）小幅收高，受亞馬遜和Google母公司Alphabet提振，投資人同時等待美中兩國在倫敦舉行貿易協商的結果。美國總統川普表示，與中國的會談進展良好。費城半導體指數大漲近2%。

道瓊工業指數9日收盤基本持平，小跌1.11點，報42,761.76點；標普500指數上漲5.52點，漲幅0.09%，收 6,005.88點；那斯達克指數上漲61.29點，漲幅0.31%，報 9,591.24點。

費城半導體指數大漲98.61點，漲幅1.96%，報5,136.66點。

在標普500指數的11個類股中，有六個下跌，領跌的是公用事業類股 ，跌幅為0.66%，其次是金融類股，跌幅為0.55%。

標普500指數升破6,000點心理關卡，目前距離2月19日創下的歷史高點僅差不到2.3%，那斯達克指數比12月觸及的紀錄高點低約3%。

美國和中國大陸高層官員周一在倫敦舉行會晤，試圖化解貿易爭端。美國方面暗示願意放鬆部分出口管制，以換取中方承諾放寬稀土出口限制。一位知情人士透露，會談將於周二繼續。

川普表示，雙方會談進展良好，他從赴倫敦會談的團隊官員「只有收到好的報告」。

Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示：「市場認為與中國政府的任何對話都是進展，無論是否會帶來實際結果。市場只會相信政府的一面之詞，除非事實證明並非如此。」

亞馬遜和Google母公司Alphabet漲幅均超過 1%，推動標普500指數上漲。

亞馬遜表示，計劃在賓州投資至少200億美元擴建資料中心基礎設施，此前亞馬遜已經為擴展AI投入數十億美元。

蘋果公司下跌1.2%，儘管在年度開發者大會上發表一些開發成果，但未給投資者留下什麼深刻印象。

特斯拉收復盤初一度達到4.5%的跌幅，最終收盤上漲約4.5%。該公司周一遭遇兩家機構下調評級，凸顯華爾街對這家電動汽車製造商前景的擔憂加劇。

華納兄弟下跌約 3%，此前該公司表示將把旗下製片業務和串流媒體業務從陷入困境的有線電視網絡業務中分離出來。該消息公布後，其股價曾一度大漲13%。

麥當勞下跌0.8%，此前摩根士丹利將這家速食業者的評級從「增持」下調至「持股觀望」。

線上交易平台Robinhood Markets下跌近2%，此前標普道瓊指數有限公司在其最新的再平衡中維持標普500指數成份股不變，沒有如市場預期般把Robinhood納入指數。

美國本周將公布的主要數據包括周三的5月消費者物價指數（CPI）和周四的首次申請失業金人數。雖然投資者普遍預期聯準會下周將維持利率不變，但由於川普的關稅政策有可能增加物價壓力，投資人將重點關注通膨回升的跡象。