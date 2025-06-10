WWDC 2025／蘋果iOS介面大更新 強推酷炫「液態玻璃」

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
蘋果執行長庫克在WWDC開幕致詞。 美聯社
蘋果執行長庫克在WWDC開幕致詞。 美聯社

蘋果2025開發者大會（ＷＷDC）於台灣時間10日凌晨1時準時登場。一如預期，蘋果展示了iPhone的AI新功能，將開放智慧系統Apple Intelligence所使用的底層技術，並發表看來相當酷炫的「液態玻璃」介面。不過投資人對這些新功能似乎不買帳，蘋果公司股價在WWDC開始後翻黑，一路走低。

蘋果軟體主管Craig Federighi表示，該公司將向第三方開發者開放用於部分自有功能的基礎AI模型。他還證實，蘋果將重新設計所有作業系統。此外，所有作業系統將統一以年份命名，例如原本預期將以iOS 19命名的作業系統，將會改為iOS 26，而mac OS 16將改為mac OS 26。

蘋果並發表「液態玻璃」軟體介面，用戶可以按鈕、工具列和標籤列等iPhone UI元素使用類似半透明玻璃的材質，及鏡面高光反射等視覺效果。

不過投資人對這些新功能似乎不買帳，蘋果股價在美股開高，但WWDC開始後翻黑走低，且愈跌愈深，跌幅一度超過1.5%，遠不如那斯達克綜合指數的上漲。             

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