比台灣貴不少！英國工業電價為何如此之高？

最新數據顯示，英國2023年平均工業電價居高不下。產業人士呼籲，電價必須是政府優先處理的項目，否則將迫使業者減產、停業或遷移海外。

英國金融時報（FT）報導，根據英國政府彙整IEA數據，2023年英國工業客戶，平均每千度（MWh）電費含稅為258英鎊（350美元），在多以西方石油進口國組成的IEA成員國中居冠。儘管該價格反映的是2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，能源價格迭創新高的後期，但英國工業電價自1979年來就高於IEA成員國的電價中位數。

IEA數據也顯示，英國電價也遠高於中國大陸和印度等非IEA國家。2024年英國高用電產業每千度電價為187美元，印度為62美元，中國70美元，美國則為45美元。根據台電官網，台灣平均工業電價每度含稅為新台幣4.27元（每千度為新台幣4,270元，相當於142美元）。

英國電價如此高的原因，一是因為許多地區電價是依照能滿足用電需求的最高價發電來源訂定，以英國而言，這通常是天然氣發電廠。

英國、歐盟和美國某些州的天然氣發電廠，也需支付碳排費。碳數據服務商Veyt估計，英國一座每千度電碳排量為0.4公噸的天然氣發電廠，每發電一千度的碳排費為26.7英鎊。

其他成本還包含補貼新的風力和太陽能發電場的費用，例如差價合約（CFD），以及電纜線的運作和維護費用。

能源顧問公司Cornwall Insight分析，2024-2025年英國一般大型工業用電戶，每千度電費不含附加價值稅（VAT）為178英鎊，其中包含53英鎊的低碳稅，每千度23英鎊的電網維運費，以及8英鎊的氣候變遷稅（CCL）。

英國產業人士不斷警告，電力和天然氣成本將迫使業者減產、停業或遷移海外。英國國家統計局（ONS）數據也顯示，英國5月紙廠和石化等高用電產業產值，寫至少1990年來最低。

報導指出，隨著更多再生能源上線、由天然氣決定電價的時數減少，英國批發電價將有望下跌。政府去年3月文件顯示，2030年代中期，決定電價的天然氣發電時數比率，最多將降至5%。而英政府雖拒絕將天然氣和再生能源市場分開，但正考慮按不同地區訂價。