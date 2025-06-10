西屋瞄準美核電復興商機

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
核電設備商西屋電氣瞄準美國政府加速核電部署的計畫，與當局積極接洽。（美聯社）
核電設備商西屋電氣瞄準美國政府加速核電部署的計畫，與當局積極接洽。（美聯社）

川普政府推動美國核能復興之際，核電設備商西屋電氣（Westinghouse）瞄準政府加速核電部署的計畫，與當局積極接洽。

英國金融時報（FT）報導，西屋電氣正與美國政府及業界夥伴洽談，計劃部署十座大型核反應爐，以實現川普行政命令所設立的核電目標。西屋電器是少數幾家能設計及建造大型核反應爐的西方企業，這種反應爐一般能提供1,000千瓩 （MW）裝置容量，足以支應超過50萬家戶的用電。

川普5月23日公告多項行政命令，目標在2050年前，將美國核能發電容量增為目前四倍，並在2030年前動工十座大型核反應爐，將加速監管核准。

西屋電氣代理執行長薩姆納（Dan Sumner）表示，西屋電氣有其獨特性，足以達成川普的核能議程，因其擁有核反應爐設計許可、供應鏈具可行性，且近期曾在美國喬治亞州建造兩座AP1000反應爐。

薩姆納說，公司正積極與政府單位接觸，包含與美國能源部貸款辦公室（LPO）接洽，強調資金投入對部署大型核反應爐的重要性。投資銀行TD Cowen表示，根據美國能源部估算，若不計入延宕及超支的情況，在美國建造十座大型核反應爐，成本可能高達750億美元。

西屋電氣在美國市場中面對的競爭者很有限，至於包含俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）及中國廣核集團（CGN）等全球的領先核能業者，則因地緣政治因素，不太可能獲得合約。

但環境研究組織突破研究院（Breakthrough Institute）核能專家史坦（Adam Stein）則表示：「美國目前並不具備建造大型核反應爐的最有利市場，因為在大多數案例中，此一類型的電力市場無法確保成本回收」。

他也說，川普簽署行政命令，不代表直接授權，此後仍需要地方公用事業決定投資新反應爐，各州公用事業委員會也會考量其對納稅人帶來的成本。

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