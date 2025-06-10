奧特曼投資新創虹膜掃描裝置 引進英國

OpenAI共同創辦人奧特曼（Sam Altman）投資的生物識別新創公司Tools for Humanity，正把虹膜掃描裝置Orb引進英國，擴大全球布局。

該公司9日發布新聞稿說，本周起倫敦、曼徹斯特、伯明罕、卡地夫、貝爾法斯特和格拉斯哥的民眾，可在指定地點透過球形Orb掃描虹膜。首席法務暨隱私長凱蘭說，Orb初期將座落購物中心和主要商圈；下一步將攜手大型零售商，提供自助式Orb，讓用戶像操作ATM一樣完成掃描。

該公司主打透過虹膜驗證「證明真人身份」，因應AI機器人和深偽技術日益猖獗，衍生身分盜用、假訊息和社交工程等安全威脅，也包括奧特曼旗下OpenAI的生成式AI工具可能被濫用的風險。Orb掃描會根據個人虹膜特徵建立名為World ID的數位憑證，願意接受掃描者，還可透過該公司領取加密貨幣Worldcoin。

Tools for Humanity因隱私疑慮在多國面臨審查，德國、阿根廷已對該技術展開調查，西班牙和香港更直接下達禁令。該公司表示，並不儲存任何個人資訊或生物特徵資料，驗證資訊僅留存在World ID持有者的手機內。