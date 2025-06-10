奧特曼投資新創虹膜掃描裝置 引進英國

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

OpenAI共同創辦人奧特曼（Sam Altman）投資的生物識別新創公司Tools for Humanity，正把虹膜掃描裝置Orb引進英國，擴大全球布局。

該公司9日發布新聞稿說，本周起倫敦、曼徹斯特、伯明罕、卡地夫、貝爾法斯特和格拉斯哥的民眾，可在指定地點透過球形Orb掃描虹膜。首席法務暨隱私長凱蘭說，Orb初期將座落購物中心和主要商圈；下一步將攜手大型零售商，提供自助式Orb，讓用戶像操作ATM一樣完成掃描。

該公司主打透過虹膜驗證「證明真人身份」，因應AI機器人和深偽技術日益猖獗，衍生身分盜用、假訊息和社交工程等安全威脅，也包括奧特曼旗下OpenAI的生成式AI工具可能被濫用的風險。Orb掃描會根據個人虹膜特徵建立名為World ID的數位憑證，願意接受掃描者，還可透過該公司領取加密貨幣Worldcoin。

Tools for Humanity因隱私疑慮在多國面臨審查，德國、阿根廷已對該技術展開調查，西班牙和香港更直接下達禁令。該公司表示，並不儲存任何個人資訊或生物特徵資料，驗證資訊僅留存在World ID持有者的手機內。

隱私 虹膜 特徵

延伸閱讀

撕破臉毀承諾？馬斯克疑拒給30億捐款 川普與「他」偷會面釀失和

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝二原因讓他「政治幻滅」

OpenAI首席科學家卻熟知DeepMind機密 哈薩比斯批奧特曼：厚顏無恥

NBA／東區龍頭騎士季後賽提前出局 總管：我們拉高了期望值

相關新聞

輝達執行長黃仁勳喊：投資英國AI領域

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳9日出席倫敦科技周（London Tech Week）首日活動，表示英國需要更多發展人工...

美大幅縮減移民撼動經濟 德銀示警：供給震撼大於關稅政策

洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。在這背後，外籍移工減少，揭示美國勞動市場降溫風險，正改...

日GDP萎縮 日銀立場更謹慎

日本內閣府9日公布，第1季國內生產毛額（GDP）修正值為萎縮0.2%，而非初估的萎縮0.7%，確認日本在川普4月擴大關稅...

義、希、西債券 績效亮眼

全球債市在5月因飽受財政赤字疑慮而動盪之際，義大利、希臘和西班牙的債券同期間卻大漲，躍升成大贏家。

日本購物免稅優惠 考慮取消

日媒報導，日本正考慮取消對外國觀光客的購物免稅優惠，甚至還要提高離境稅，此時議員們急著尋找方式，能在不激怒選民的情況下補...

西屋瞄準美核電復興商機

在川普政府推動美國核能復興之際，核電設備商西屋電氣（Westinghouse）瞄準政府加速核電部署的計畫，與當局積極接洽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。