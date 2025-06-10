輝達執行長黃仁勳喊：投資英國AI領域

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳9日出席倫敦科技周（London Tech Week）首日活動，表示英國需要更多發展人工智慧（AI）所需的基礎設施；而與之對談的英相施凱爾則宣布，額外投入10億英鎊（14億美元），把英國AI運算力擴大至原有20倍。

彭博資訊報導，黃仁勳在倫敦科技周活動上和英國首相施凱爾（Keir Starmer）對談時表示，英國正處於發展AI公司的「金髮姑娘」（Goldilocks，指情勢恰到好處）環境，讓他想要投資這個國家。

他說：「機器學習不能沒有機器。因此，英國擁有打造這些AI超級電腦的能力，將會自然吸引到更多新創企業。」「我認為這裡真的是一個非常值得投資的好地方。我將會投資這裡。」

黃仁勳也表示，英國擁有全世界最豐富的AI生態系，包括許多很棒的新創公司，但唯獨缺少了一樣東西，那就是自己的AI基礎建設。

運作ChatGPT等生成式工具的AI模型需要大量的資料中心算力，因此為了運轉這些資料中心，也需要大量電力、水源和其他基礎設施。

施凱爾也承認這些領域亟需支援，他在和黃仁勳的對談中表示，將加碼注資10億英鎊，用於將英國算力提升至現在的20倍，和改善國內AI基礎建設。另外，英國政府也宣布將與輝達合作，協助訓練更多AI技術人才和拓展研究。

黃仁勳說：「這對英國是極為特別且絕佳的機會。AI不只是一種技術，也是一種基礎建設，因為它同時影響到太多產業。」

歐洲在與美國和中國競爭培養出創新生成式AI公司和刺激資料中心發展上正陷入困境。黃仁勳本周將在歐洲進行參訪。除了出席倫敦科技周外，他也預計11日將在巴黎的VivaTech科技展上致詞，並將與英國、德國、法國和比利時的領導人會面。

黃仁勳也說，AI是「偉大的平等促進工具」，因其讓人人都能運用日常語言來編寫程式。他認為，過去進行運算是困難的事，且不是所有人都能做，「我們必須學習程式語言。我們必須架構程式。我們必須設計出非常複雜的電腦。現在，忽然之間，新的程式語言誕生了。這種新語言被稱作『人類』」。

另外，英國金融監管機關金融行為監管局（FCA）9日也宣布，將與輝達合作成立所謂「監理沙盒」（Regulatory Sandbox），允許金融公司使用輝達科技進行AI實驗。這將讓企業能夠在正式推出產品和服務前，先測試自己的創意。