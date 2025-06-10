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日本購物免稅優惠 考慮取消
日媒報導，日本正考慮取消對外國觀光客的購物免稅優惠，甚至還要提高離境稅，此時議員們急著尋找方式，能在不激怒選民的情況下補充國庫。
彭博資訊分析，這項消息可能導致大葉高島屋、日本航空等零售與觀光股股價受影響。
日經新聞報導，隨著參議院選舉下個月將登場，執政黨與在野黨競相提出要減輕家庭負擔的政見，而對外國旅客提高課稅，會是比較不引發反彈的選項。
除了考慮取消對外國觀光客的消費免稅優惠，自民黨一位議員還提出應該要提高外國旅客的離境稅。
日本在2019年設立離境稅，把資金用於擴充和強化觀光基礎設施。日本的離境稅為每人1,000日圓（約7美元）。相較下，美國課徵22.20美元離境稅，埃及為25美元，澳洲約45美元。
日本一些地方政府已研議讓外國旅客掏出更多錢。例如，今年9月起，大阪府將把住宿稅徵收門檻由原本的每晚7,000日圓下調至5,000日圓，並將課稅上限調高至200日圓。
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