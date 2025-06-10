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義、希、西債券 績效亮眼

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

全球債市在5月因飽受財政赤字疑慮而動盪之際，義大利希臘和西班牙的債券同期間卻大漲，躍升成大贏家。

這是幾年前難以想像的，因為在2010年前後，上述三國甚至被列為身陷財政赤字與主權債信危機的「歐豬五國」（PIIGS）。這些國家原先長期來被交易員視為揮霍無度、官僚體系龐大而臃腫，在全球擔心政府債務膨脹的時期，這幾國的債券往往受創最深。

然而這一回不一樣。義大利、希臘和西班牙的財政管理已轉為相對審慎，因為先前在歷經苦痛的強制撙節、政治領袖被迫下台後，這些國家開始嚴守財政赤字底線。同時間，德國、美國和日本等強權政府則大舉推動擴張性支出計畫，導致債務激增。

Neuberger Berman高級投資組合經理人Patrick Barbe表示：「這些國家的財政與赤字狀況優於預期，經濟成長也高於許多核心國家。」他預期義大利債券維持良好表現。同時間，法國10年期債券殖利率已經超過西班牙，現在只有希臘的殖利率低3個基點。

財政赤字 義大利 希臘

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