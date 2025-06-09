關稅戰前 日本經濟已陷入衰退

日本內閣府九日公布，第一季國內生產毛額（ＧＤＰ）修正值為萎縮百分之○．二，而非初估的萎縮百分之○．七，確認日本在川普四月擴大關稅措施之前，就陷入了萎縮。此一疲軟態勢強化了日本央行（日銀）的謹慎立場，也在關鍵選舉前給首相石破茂帶來政治壓力。

截至三月的第一季，日本經濟萎縮百分之○．二，而經濟學家原本預期能維持初值不變。上修主因來自庫存與消費數據優於預期。

庫存對經濟成長貢獻○．六個百分點，是初值的兩倍，個人消費勉強增加百分之○．一，優於初值的零增長。庫存增加，雖顯示產出提升，卻也反映商品與零件滯銷，暗示需求疲軟。企業支出增加百分之一．一，略遜於初值。淨出口是將整體數據拖入負值的主因，使ＧＤＰ增長少了○．八個百分點。

新數據加深政策不確定性。日銀上月政策會議下調今年成長預測，市場普遍預期其六月十七日會議將維持觀望立場。

明治安田綜合研究所經濟學家前田和孝表示：「單看ＧＤＰ數據，日銀很難合理化升息。雖毋需降息，但央行必須觀望情勢發展。今日數據更像是延遲升息時程的因素。」

日本正面臨美國一系列關稅的衝擊，包括若未達成貿易協議，全面性關稅稅率百分之十將在七月初升至百分之二十四。特定產業的關稅尤其沉重，例如汽車與零件的百分之廿五關稅正侵蝕出口商利潤。

與此同時，內需脆弱，對經濟支撐有限。消費占日本ＧＤＰ約百分之六十，疲軟不振是決策者實現良性經濟成長循環的重大憂慮。由於缺乏明確的成長動能，多數經濟學家預期第二季表現平淡，經濟陷入技術性衰退的風險升高。

這對下月要面臨參院選舉的於石破茂構成重大挑戰。地方民調顯示其支持率本月創下上任以來新低。

為緩解民眾對物價上漲的不滿，石破茂近期針對家庭推出紓困措施，包括重啟公用事業補貼以及釋出政府稻米儲備。