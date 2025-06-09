快訊

才咬傷柴犬…屏東惡霸犬遭沒入 飼主竟鑽漏洞領養又惹禍

中鋼散裝貨輪撞高雄港碼頭 釀1台船沉沒

聽新聞
0:00 / 0:00

殖利率升太猛…日本政府傳不只減少發債 還將購回部分超長期公債

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本政府傳正考慮買回部分發行出去的超長期公債，以抑制殖利率上升。 路透
日本政府傳正考慮買回部分發行出去的超長期公債，以抑制殖利率上升。 路透

知情人士表示，為抑制公債殖利率暴升，日本政府不只計劃減少發行20年以上的超長期公債，還考慮以低利率買回部分過去發行的超長期債券。

路透報導，據消息人士表示，日本財務省將在20日和23日與債券市場參與人舉行過會議後，做出最後決定。買回超長期公債需要預算核准，可能會需要一段時間。

由於來自壽險業者等傳統買家的需求下滑，以及全球市場對不斷升高的債務水準的不安，日本超長期公債殖利率上個月上升至紀錄新高水準。

同時，日本首相石破茂也在7月參議院選舉前面臨著減稅和擴大支出的壓力，這些政策可能會進一步擴大日本已經龐大的政府債務，這也導致超長期日本公債在國內市場遭到拋售。

日本公債市場的扭曲現象已讓投資人焦點轉向關注財務省和日本銀行（央行）是否會採取措施，來抑制超長期公債殖利率的上升。

消息人士表示，日銀可能會在明年3月底止的今年度內維持現有的縮減購債計畫，但考慮明年度放緩縮減購債步伐。

財務 日本 公債殖利率 債務

延伸閱讀

去日本玩不能再退稅了？日政府年底討論取消外國人免稅

刻板印象？石破茂爆失言「群馬人似乎很凶」 急澄清無歧視之意

日本公債也崩了？殖利率暴衝、跌幅超過20％ 網驚：比垃圾債還慘

日本官員赴美談判 溝通關稅

相關新聞

殖利率升太猛…日本政府傳不只減少發債 還將購回部分超長期公債

知情人士表示，為抑制公債殖利率暴升，日本政府不只計劃減少發行20年以上的超長期公債，還考慮以低利率買回部分過去發行的超長...

等候美中貿易會談進展 美股早盤平盤波動、台積電ADR漲0.8%

投資人關注美中貿易代表在英國倫敦舉行的會談進展，美股9日早盤漲跌幅不大，道瓊工業指數跌121點，或0.3%；標普500指...

收垃圾賺比特幣！非洲最大貧民窟漸流通 有益處風險也不小

位在東非國家肯亞首都奈洛比、普遍被視為非洲最大都市貧民窟的吉比拉（Kibera），有人正透過垃圾清運工來推動比特幣收付，...

高通斥資逾700億收購英國晶片同業 力拚強化AI技術

美國晶片設計大廠高通（Qualcomm）今天同意以24億美元（約新台幣718億元）收購英國同業Alphawave，力拚強...

黃仁勳：AI是促進平等偉大工具 新程式語言叫做「人類」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9日在倫敦科技周（London Tech Week）上發言，認為人工智慧（AI）是「偉大...

「女股神」伍德：若只能投資一檔股票 非特斯拉莫屬

方舟投資（Ark Invest）執行長、擁有「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood）表示，若她只被允許投資一檔股票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。