殖利率升太猛…日本政府傳不只減少發債 還將購回部分超長期公債

知情人士表示，為抑制公債殖利率暴升，日本政府不只計劃減少發行20年以上的超長期公債，還考慮以低利率買回部分過去發行的超長期債券。

路透報導，據消息人士表示，日本財務省將在20日和23日與債券市場參與人舉行過會議後，做出最後決定。買回超長期公債需要預算核准，可能會需要一段時間。

由於來自壽險業者等傳統買家的需求下滑，以及全球市場對不斷升高的債務水準的不安，日本超長期公債殖利率上個月上升至紀錄新高水準。

同時，日本首相石破茂也在7月參議院選舉前面臨著減稅和擴大支出的壓力，這些政策可能會進一步擴大日本已經龐大的政府債務，這也導致超長期日本公債在國內市場遭到拋售。

日本公債市場的扭曲現象已讓投資人焦點轉向關注財務省和日本銀行（央行）是否會採取措施，來抑制超長期公債殖利率的上升。

消息人士表示，日銀可能會在明年3月底止的今年度內維持現有的縮減購債計畫，但考慮明年度放緩縮減購債步伐。