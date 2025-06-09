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美國本周三公布5月CPI 預估升幅將略高於4月

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國本周三（11日）將公布5月消費者物價指數（CPI），這是川普關稅措施的影響首次將顯現在物價指標上，因而成為市場關注焦點。經濟學者預期整體及核心CPI升幅都將小幅提高，而聯準會（Fed）下周三將維持利率不變。

據路透的訪調顯示，經濟學者預估5月整體CPI將比去年同期上升2.5%，高於4月時的2.3%升幅；核心CPI將年升2.9%，高於4月時的2.8%升幅。

美國銀行（BofA）分析團隊表示，「關稅對5月CPI數據的衝擊，將比4月更廣泛，而最明顯的信號就是關稅使音響設備的售價比4月大幅上漲8.8%」；不過汽車市場適逢淡季，價格下跌，可能使產品價格不致全面大幅上漲。

通膨上升可能使Fed不會在短期內降息。Fed理事庫格勒（鴿轉鷹，有投票權）表示支持利率不變，強調關稅使通膨居高，且今年全年都會對物價造成壓力。費城區聯邦準備銀行總裁哈克（偏鷹派，今年無投票權）也表示，下周會議可能維持利率不變。

由於上周五公布的5月就業報告優於預估，利率期貨市場交易商已將預期今年的降息幅度縮小。現在市場的核心預期仍是將降息2碼，同時也預期有低度的可能性將只降息1碼。

通膨 Fed CPI

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