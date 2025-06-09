等候美中貿易會談進展 美股早盤平盤波動、台積電ADR漲0.8%

投資人關注美中貿易代表在英國倫敦舉行的會談進展，美股9日早盤漲跌幅不大，道瓊工業指數跌121點，或0.3%；標普500指數幾乎維持平盤，那斯達克指數也只漲0.2%；費城半導體指數上漲1.8%；台積電ADR漲0.8%。

美國總統川普上周五在自家社群媒體Truth Social上表示，美中貿易代表9日將在倫敦舉行貿易會談。美方代表包括財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾。中方則表示將由國務院副總理何立峰代表出席。雙方會談預料將聚焦在中國大陸主宰生產的關鍵礦物。

Capital.com資深金融市場分析師羅達表示：「貿易政策仍將是最大的總體不確定性。會談中的任何進一步動向徵兆都將給予市場本周新的動力。」

市場情緒也受到洛杉磯暴動衝突拖累，川普已下令部署加州國民兵，以鎮壓反對他移民政策的示威群眾。

市場本周將關注11日公布的消費者物價指數（CPI）數據，該數據可能會影響市場對美國聯準會（Fed）降息時機的預期。在6月18日的決策會議前，Fed目前正處於消息封鎖期。

其他個股方面，特斯拉跌0.6%；輝達漲1.3%，即將舉行WWDC開發者大會的蘋果漲0.5%，AMD漲4%。