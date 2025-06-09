快訊

新竹升學太競爭「會考成績竟這樣問」 家長苦：5A才能存活

獨家／又見仙人指路 台積電盤後追價意願強、驚爆1,090元

首颱蝴蝶受關注...熱帶低氣壓最快明形成 這日起因外圍雲系全台降雨增加

英國攜輝達推出監理沙盒 助金融業安全測試AI工具

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

英國金融監管機構今天推出與人工智慧（AI）晶片巨頭輝達合作的監理沙盒，預定於10月開放本地金融業者進入並測試AI工具。這是倫敦支持創新與經濟成長的更廣泛策略其中一環。

路透社報導，英國金融行為監理總署（FinancialConduct Authority, FCA）與輝達（NVIDIA）合作，透過所謂的「超級沙盒」（Supercharged Sandbox）助業者取得先進算力和客製化AI軟體。

監理沙盒是指企業能在一個受控環境中，測試如產品、服務及技術等新構想。

FCA表示，該計畫旨在幫助處於AI探索初期階段的企業、幫助他們取得技術專長、更好的資料集和監管支持。這項計畫開放給所有運用AI進行試驗的金融服務公司。

FCA數據、資訊與情報部門首長魯蘇（JessicaRusu）表示：「這項合作將幫助那些想測試AI構想但能力不足的業者。我們將協助企業利用AI造福市場和消費者，同時支持經濟成長。」

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）已敦促監管機關移除阻礙經濟成長的障礙，並稱這無疑是政府的「首要任務」。

輝達表示，這項新計畫將讓企業在安全環境中，使用其加速運算平台探索AI驅動的創新。

輝達歐洲、中東與非洲（EMEA）地區金融科技主管巴賓布羅克（Jochen Papenbrock）說道：「AI正在徹底重塑金融業。」他並提到AI在資料分析、自動化及風險管控方面帶來的提升。

他補充說，這個沙盒將提供一個「安全環境，在此能利用輝達完整堆疊的加速運算平台，支持金融業成長並提升效率」。這項測試預定從10月開始。

輝達 英國 AI

延伸閱讀

微星營收／5月207億元、年增33.1% 創同期新高

Getty控Stability AI侵權 英高等法院開庭審理

影／要價近600萬！開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

中擬建歐洲最大使館 近倫敦塔、3資料中心 美促英叫停

相關新聞

這三國曾淪為歐豬五國 如今成了債市大贏家

全球債市在5月因飽受財政赤字疑慮而動盪之際，義大利、希臘和西班牙的債券同期間卻大漲。

黃仁勳：AI是促進平等偉大工具 新程式語言叫做「人類」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9日在倫敦科技周（London Tech Week）上發言，認為人工智慧（AI）是「偉大...

「女股神」伍德：若只能投資一檔股票 非特斯拉莫屬

方舟投資（Ark Invest）執行長、擁有「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood）表示，若她只被允許投資一檔股票...

印度將成全球第4大經濟體 人均GDP僅2878美元成隱憂

印度2025年GDP預估達4.187兆美元，將超越日本的4.186兆美元，成為全球第4大經濟體，但有專家點出，這只是反映...

複製暴漲模式？這家公司要籌資54億美元買比特幣 股價狂飆22%

日本上市公司Metaplanet在宣布計劃籌資約54億美元加碼買進比特幣後，股價在今天（9）日狂飆，盤中漲幅一度達22%...

高盛調高台股評級看漲至23,500點 建議加碼韓股

高盛策略團隊將台灣股市投資評等由減碼調高為中性，看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點；對南韓則由中立調升至加碼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。