英國攜輝達推出監理沙盒 助金融業安全測試AI工具

英國金融監管機構今天推出與人工智慧（AI）晶片巨頭輝達合作的監理沙盒，預定於10月開放本地金融業者進入並測試AI工具。這是倫敦支持創新與經濟成長的更廣泛策略其中一環。

路透社報導，英國金融行為監理總署（FinancialConduct Authority, FCA）與輝達（NVIDIA）合作，透過所謂的「超級沙盒」（Supercharged Sandbox）助業者取得先進算力和客製化AI軟體。

監理沙盒是指企業能在一個受控環境中，測試如產品、服務及技術等新構想。

FCA表示，該計畫旨在幫助處於AI探索初期階段的企業、幫助他們取得技術專長、更好的資料集和監管支持。這項計畫開放給所有運用AI進行試驗的金融服務公司。

FCA數據、資訊與情報部門首長魯蘇（JessicaRusu）表示：「這項合作將幫助那些想測試AI構想但能力不足的業者。我們將協助企業利用AI造福市場和消費者，同時支持經濟成長。」

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）已敦促監管機關移除阻礙經濟成長的障礙，並稱這無疑是政府的「首要任務」。

輝達表示，這項新計畫將讓企業在安全環境中，使用其加速運算平台探索AI驅動的創新。

輝達歐洲、中東與非洲（EMEA）地區金融科技主管巴賓布羅克（Jochen Papenbrock）說道：「AI正在徹底重塑金融業。」他並提到AI在資料分析、自動化及風險管控方面帶來的提升。

他補充說，這個沙盒將提供一個「安全環境，在此能利用輝達完整堆疊的加速運算平台，支持金融業成長並提升效率」。這項測試預定從10月開始。