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Getty控Stability AI侵權 英高等法院開庭審理

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

總部設於美國西雅圖的蓋帝圖像（Getty Images）指控人工智慧公司Stability AI侵權案今天在英國高等法院開庭，這家照片圖像供應商官司可望成為人工智慧法律的重要前例。

路透社報導，蓋帝圖像指控Stability AI利用該公司的圖像來「訓練」Stability AI旗下的Stable Diffusion系統，已侵犯該公司的版權。Stable Diffusion系統可以根據文本輸入生成圖像。

蓋帝圖像在美國也提出平行訴訟，指控Stability AI非法從該公司網站上抓取數以百萬計的圖像，用於訓練和開發Stable Diffusion系統。

Stability AI迎戰這起官司，否認侵犯蓋帝圖像的版權。Stability AI已募資數億美元資金，並獲得全球最大廣告公司WPP集團投資。

Stability AI發言人指出，「更廣泛的爭議在於技術創新與創意自由」，並強調「藝術家利用我們的工具生產以人類集體智慧為基礎的創作，正是合理使用與言論自由的核心」。

蓋帝圖像案是英國、美國與其他地方就使用受版權保護材料訓練人工智慧模型的多起訴訟案之一。2年多前，ChatGPT與其他AI工具開始廣泛普及。

品誠梅森律師事務所（Pinsent Masons）的戴維斯（Cerys Wyn Davies）指出，英國高等法院的判決「可能對市場做法及英國身為一個司法管轄區對人工智慧發展的吸引力，產生重大影響。」

英國 美國 AI

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