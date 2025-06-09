快訊

半導體風雲／台積轉向「美國優先」戰略 日德建廠放緩

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

恭喜！劉品言、連晨翔結婚 曬婚紗照藏爆炸宣言

聽新聞
0:00 / 0:00

高盛調高台股評級看漲至23,500點 建議加碼韓股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
外資看好南韓選後行情。美聯社
外資看好南韓選後行情。美聯社

高盛策略團隊將台灣股市投資評等由減碼調高為中性，看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點；對南韓則由中立調升至加碼，理由是「國內利多大於全球景氣循環風險」。

高盛首席亞洲策略師慕天輝（Timothy Moe）在7日報告指出，剛當選南韓總統李在明支持經濟成長的立場超乎多數投資人預期。

高盛認為，南韓執政黨如今掌握政府和國會，可望推動資本市場改革、強化價值提升（Value Up） 計畫並改善公司治理，進而縮小韓股存在已久的「折價」情況。

高盛將南韓 KOSPI 指數目標水準由2,900點調高至3,100點。KOSPI指數今（9）日上漲1.9%至2,864.60點。

高盛對台灣也由「減碼」調高至「中立」，一年目標水準由22,500點調高至 23,500點。台灣加權股價指數今天上漲0.5%至21,772.57點。

高盛將新加坡和印尼股市分別降至「中立」和「減碼」，目的是要騰出資金來配置韓、台股。

指數 對台 南韓

延伸閱讀

【專家之眼】韓國新總統亞太政策的變與不變

韓國將總統補選！六位候選人 選民卻只能兩害相權取其輕？

川普、李在明通話：同盟關係特別 兩人擬在G7或北約峰會會晤

美、韓總統通話…李在明就任後首次 將致力協商關稅、一起打高爾夫

相關新聞

高盛調高台股評級看漲至23,500點 建議加碼韓股

高盛策略團隊將台灣股市投資評等由減碼調高為中性，看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點；對南韓則由中立調升至加碼，...

日Q1經濟確認萎縮！支持央行謹慎立場 給日相帶來沉重壓力

日本內閣府周一公布國內生產總值（GDP）的修正值，確認日本在美國總統川普4月擴大關稅措施之前就陷入了萎縮。此一疲軟態勢強...

與Switch2較勁 微軟和華碩發表ROG Xbox Ally掌上遊戲機

微軟和華碩（2357）合作，周日發表頭一款 Xbox 品牌的掌上遊戲機，主打讓玩家隨時隨地暢玩廣大的Xbox和PC遊戲。

「最不受青睞」美30年公債本周例行標售 將成考驗市場關鍵

全球投資人近來對長天期公債興趣缺缺，本周例行的美國30年期公債標售案，成為本周華爾街難得關注的市場焦點。

花旗調升美股目標 估標普500有5%上漲空間 關稅衝擊消退

花旗集團（Citi）的股票策略師將他們對美股標普500指數的年底目標上調至6,300點，理由是看好美國大型股帶來的結構性...

簡立峰專欄／9成網路內容由AI生成 內容產業正迎淘汰賽

每周一推出「簡立峰專欄」，簡立峰為國內知名AI專家，現為行政院經濟發展委員會創新經濟顧問、曾任Google台灣董事總經理，憑藉其縝密分析與深度觀察，帶領讀者全方位掌握AI核心脈動。 歐洲刑警組織預估，2026年網路上將有90%的內容都由AI生成，這將是一個什麼樣的時代？需要提前做好哪些準備？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。