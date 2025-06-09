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與Switch2較勁 微軟和華碩發表ROG Xbox Ally掌上遊戲機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
微軟首推掌上遊戲機，頗有和任天堂Switch 2較勁意味。微軟官網
微軟首推掌上遊戲機，頗有和任天堂Switch 2較勁意味。微軟官網

微軟和華碩（2357）合作，周日發表頭一款 Xbox 品牌的掌上遊戲機，主打讓玩家隨時隨地暢玩廣大的Xbox和PC遊戲。

Xbox 總裁邦德（Sarah Bond）在一場線上遊戲發表會表示，微軟和台灣華碩合作推出「ROG Xbox Ally」和「ROG Xbox Ally X」，搭載超微（AMD）Ryzen 處理器，預計在今年底購物旺季上市。

她說：「Xbox Ally 就是一台能握在手上的 Xbox，結合 Xbox 的效能和 Windows 的自由度。」她補充，玩家可透過這台掌機玩遍整個遊戲庫，包括 Xbox、Battle.net、Steam、GOG 和 Ubisoft Connect 等各大 Windows PC 商店的作品。

這款掌機亮相只晚任天堂推出的 Switch 2 不到數日。Switch配備更大螢幕和更強處理效能，可望為任天堂創下首發銷售新高；前一代 Switch 因《動物森友會》等暢銷遊戲風靡全球。

微軟表示，將在未來數月公布 Xbox Ally 的定價和確切的上市日期。

微軟這兩款掌機按鍵、搖桿和握把配置與 Xbox 控制器相似，機身則因置中螢幕而拉長。微軟新聞稿指出，開機後將直接進入專為掌機遊玩最佳化的 Xbox 全螢幕介面。

發表會 任天堂 X

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