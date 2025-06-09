花旗調升美股目標 估標普500有5%上漲空間 關稅衝擊消退
花旗集團（Citi）的股票策略師將他們對美股標普500指數的年底目標上調至6,300點，理由是看好美國大型股帶來的結構性多頭氛圍，而且對基本面的看法更加樂觀。
花旗分析師對標普500指數的新目標，代表若以上周五收盤計算，還可能有5%的上漲空間。新的目標也比分析師先前預估的5,800點上調。
策略師們對2026年年中設定的目標為6,500點，代表未來12個月內有高個位數的報酬機會，策略師Scott Chronert率領的團隊在報告中指出，對AI相關交易的信心重燃，有助支撐估值，「毫無疑問，政策波動仍可能持續，伴隨著許多其他風險，這讓我們對追高保持謹慎，但更願意在回檔時買進」。
關稅衝擊已經消退，但預料市場還會有更多波動。策略師認為，政府不太可能在市場擔憂和反彈下，仍堅持更嚴苛的關稅威脅。
策略師預期的樂觀情節是，在政策疑慮環伺的背景，科技與AI股將帶動市場上漲；悲觀情節則反映嚴峻的政策風險與溫和的經濟衰退風險。
樂觀情節下，年底目標為7,000點，悲觀情境為5,200點；2026年年中的樂觀目標為7,500點，悲觀目標為4,800點。
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