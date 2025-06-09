不只賣美債 日本投資人4月大賣德債規模創2014年來最大

日本財務省周一公布的國際收支資料顯示，日本投資人4月淨賣出1兆4,800億日圓的德國公債，規模為2014年以來最大。同月，日本基金也淨賣出1兆700億日圓的美國公債，創去年10月以來新高。

美國30年期公債殖利率截至4月11日當周飆升46個基點，創下1987年以來最大漲幅，當時市場熱議是誰在大賣美債。

同時，英國資金4月流入日本股票和公債合計達6兆4,900億日圓，創2005年開始統計以來新高。