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赴日購物免稅快沒了？日本考慮取消外國遊客優惠、離境稅恐調漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本政府正考慮取消對外國觀光客的購物免稅優惠，甚至還要提高離境稅，以補充國庫。圖為外國觀光客擠爆日本東京淺草寺外的商店街。美聯社
日本政府正考慮取消對外國觀光客的購物免稅優惠，甚至還要提高離境稅，以補充國庫。圖為外國觀光客擠爆日本東京淺草寺外的商店街。美聯社

日本媒體報導，日本正考慮取消對外國觀光客的購物免稅優惠，甚至還要提高離境稅，此時議員們急著尋找方式，能在不激怒選民的情況下補充國庫。

彭博資訊分析，這項消息可能導致大葉高島屋、日本航空等零售與觀光股股價受影響。

日經新聞報導，隨著參議院選舉下個月將登場，執政黨與在野黨競相提出要減輕家庭負擔的政見，而對外國旅客提高課稅，會是比較不引發反彈的選項。

除了考慮取消對外國觀光客的消費免稅優惠，自民黨一位議員還提出應該要提高外國旅客的離境稅。

日本在2019年設立離境稅，把資金用於擴充和強化觀光基礎設施。日本的離境稅為每人1,000日圓（約7美元）。相較下，美國課徵22.20美元離境稅，埃及為25美元，澳洲約45美元。

觀光客 日本 國旅

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