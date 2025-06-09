本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（6日）收在2月以來最高，主要是就業數據舒緩對經濟衰退的疑慮。美國總統川普表示美中代表將在今（9）日會談，投資人也對美中貿易緊張關係緩和寄予厚望。除貿易談判的進展外，通膨在內的經濟數據將成為美股能否再次向歷史新高叩關的關鍵。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股雙多登四個月高點 台積電ADR周線漲幅高達6.1%

美股三大指數上周五上漲均逾1%，標普500指數站上6,000點關卡。一周下來，標普500指數和道瓊工業指數分別上漲1.5%和1.2%，那斯達克上漲2.2%。

費城半導體指數上周五上漲0.5%，周線上漲5.9%；台積電（2330）ADR漲0.9%，已連漲五日，周線漲幅高達6.1%。

美國就業報告讓不少投資人鬆了一口氣，歷經數周對關稅以及對美國企業衝擊的疑慮一掃而空。數據顯示，上月美國新增就業13.9萬人，優於預期，外界原先擔心川普總統發動貿易戰會導致景氣下滑，迄今尚未出現。

美國10年期公債殖利率升至4.507%，高於上周的4.418%。最近幾個交易日，由於擔心經濟走緩，投資人紛紛湧向政府債券，這一交易趨勢在上周五出現逆轉。

美中展開第二輪關稅談判

美中談判代表周一將在倫敦展開第二輪關稅談判，這是川普和習近平打破僵局後的首次會談。利多跡象是，北京已批准部分稀土出口，這正是華府優先關切的議題之一；大陸此行的關鍵目標，則是爭取美國放寬晶片管制。

彭博經濟研究說，這次雙方想像 5 月會談那樣分別大有斬獲恐怕更難。

另外，據說美國在印度的貿易團已延長停留，顯示美印談判也取得進展。

Meta 擬大手筆投資 AI 新創 顯示人工智慧熱潮未退

人工智慧（AI）熱潮未見消退，臉書母公司Meta擬投資美國AI新創公司Scale AI，金額可能超過100億美元。歐洲最知名的新創公司Mistral AI也奪下大單，年營收有望首度突破1億美元。

彭博資訊引述知情人士指出，Meta正與Scale AI洽談投資，金額可能超過100億美元，但條件還沒定案，可能會有變化。若是成真，將是未上市公司歷來規模數一數二大的投資案，也是Meta史上最高額的外部AI投資。

川普稱若馬斯克支持民主黨將面臨嚴重後果 認為兩人關係已結束

川普警告，若馬斯克資助民主黨候選人、挑戰那些支持共和黨支出法案的議員，將「付出非常嚴重的代價」。他接受 NBC 新聞訪問時說，無意修補和馬斯克的關係。眾議院議長強生（Mike Johnson）則淡化這位特斯拉執行長對國會的影響力，並表示馬斯克的批評無損法案推進。

蘋果WWDC登場

蘋果全球開發者大會（WWDC）將聚焦全新的軟體設計風格，為下一波 iPhone 大改版鋪路。蘋果也已敲定年度返校優惠時程，並準備在直營店擴大 iPhone 和電信商合作的促銷活動。

彭博《Power On》專欄上周指出，這場開發者大會也將突顯蘋果距離成為AI領導者仍有一段距離。