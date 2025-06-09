川普關稅政策反覆不定 美國經濟面臨三大風險

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統川普關稅政策反覆不定，已迫使企業凍結招聘及投資，將使美國經濟在今年夏季面臨失業率升高、消費支出趨緩及金融市場震撼等三大風險。

美國企業已警告，貿易政策的不確定性持續干擾規劃未來的能力，並被迫凍結招聘和投資。洛杉磯Beacon經濟學公司創辦合夥人索恩伯格認為，關稅的「最終走向完全取決於川普的下一步決定，坦白說，就連川普自己也不知道下一步要怎麼做」，「所以幾乎不可能預見未來走向」。

隨著時序進入夏季，美國經濟正面臨三大風險，首先是勞動市場處於令人不安的均衡狀態，企業既不招募也不解僱員工，但若企業認為需求太疲軟，將迅速推升失業率。顧問業者EY首席經濟學家達科說，在大公司鳴響裁員槍響後，競爭對手陸續跟進。

其次，面對成本不斷上漲，消費者最終可能縮手支出，迫使企業勒緊褲帶。過去一年來，消費者債務違約率持續攀升，可能導致消費支出更加趨緩。以房地產市場為例，Redfin數據顯示，目前美國市場的賣家比買家多出近50萬人，為2013年開始統計以來的最大差距，今年房價可能跌1%。

第三是可能出現金融市場震撼、或市場情緒突然轉壞。投資人已更加關注未來幾年各國政府將如何為不斷上升的赤字融資，長期借款利率居高不下，可能損害企業獲利、降低股票吸引力，進而波及股市。

美國經濟 消費 失業率

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