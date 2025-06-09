美元看貶到明年上半年 投資人預期美股有望再創新高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美元。（路透）
美元。（路透）

彭博資訊最新調查顯示，投資人預期美元可能一路貶值到至少明年上半年，美股今年底前則有望再創新高，顯示市場對兩大美國資產的展望分歧。

但美股本周將面臨通膨數據關鍵考驗，5月核心通膨率可能今年首見加速攀升，從而強化聯準會（Fed）按兵不動更久的態度。

彭博MLIV Pulse調查顯示，68%的受訪者預期美元將持續貶值，且至少會持續貶到明年上半年，其中40%認為這股貶值趨勢將延續至2027年。

受訪者預期，美元的貶值趨勢可能延長，暗示投資人較樂觀看待美股前景，44%受訪者預估，標普500指數今年底前有望漲至6,500點，比6日收盤價漲8.3%，26%則認為該指數將在明年上半年攀抵6,500點，11%預料會在明年下半年，其餘則認為會在2027年之後。

若標普500指數漲至6,500點，意味著市場完全擺脫川普關稅政策將重創美國經濟的擔憂，同時顯示市場從貿易戰的衝擊復甦；目前該指數仍徘徊在年初的水準。

投資人對美國股匯看法的差異，似乎顯示受訪者不認為美股光環會減弱，尤其是人AI熱潮有望持續帶旺企業獲利。整體而言，調查結果暗示投資人認為，市場對美國資產的擔憂將透過弱勢美元顯現，而非股市大跌。

不過，美股短期可能缺乏漲勢的催化劑，尤其本周將面臨通膨數據的關鍵考驗。美國11日將公布5月消費者物價指數（CPI），整體年升率估將提高至2.5%，核心CPI年升率也將攀抵2.9%，為今年來首度加速攀漲，因為企業逐步轉嫁提高的進口關稅成本。市場也將緊盯上周初領失業救濟金人數，尋找勞動市場承受壓力的蛛絲馬跡。

Wealth Alliance總裁與執行董事迪頓表示：「美股要重回歷史新高，需要消除不確定性，但目前許多催化劑都付之闕如，除非貿易戰亂局化解。」

美股 美國經濟

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