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韓企AI普及率達37%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

最新調查顯示，南韓近四成企業已在營運中使用人工智慧（AI）技術以提升效率，三星電子7月也將採用名為「Cline」的AI程式碼助理服務，以提高軟體開發人員的生產力，顯示AI技術在南韓各行各業的應用日益普及。

韓國產業通商資源部（MOTIE）發布的報告顯示，在全國685家受訪企業中，37.1%表示已使用AI，其中，大企業有65.1%使用AI工具，小企業有35.6%，高於中型企業的31.2%。

採用AI的企業表示，AI帶來的好處包括提高生產力（33.6%）、降低營運成本（26%），以及提高決策準確性和速度（22.1%）。調查也顯示，AI最廣泛應用於研發領域，其他依序是流程優化、客戶關懷和市場預測。中小企業主要用於研發，而大企業較傾向用於提升客戶關懷。

此外，三星在最近的內部通知表示，涵蓋行動、電視及家電等業務的裝置體驗（DX）部門的員工已開始試用Cline。這款開放原始碼的AI工具，可協助開發人員使用簡單的自然語言命令編寫、編輯和測試程式碼。

有別於僅限基本任務的傳統程式設計助理，Cline能處理更複雜的軟體開發流程，可顯著提高生產力。

客戶 南韓 中小企業

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