Meta擬大手筆投資AI新創 顯示人工智慧熱潮未退

人工智慧（AI）熱潮未見消退，臉書母公司Meta擬投資美國AI新創公司Scale AI，金額可能超過100億美元。歐洲最知名的新創公司Mistral AI也奪下大單，年營收有望首度突破1億美元。

彭博資訊引述知情人士指出，Meta正與Scale AI洽談投資，金額可能超過100億美元，但條件還沒定案，可能會有變化。若是成真，將是未上市公司歷來規模數一數二大的投資案，也是Meta史上最高額的外部AI投資。

Scale AI是生成式AI熱潮的主要受益者之一，客戶包含微軟與OpenAI。該公司提供資料標註服務、協助企業訓練機器學習模型。AI模型的好壞，取決於輸入數據，Scale AI雇用大量合約人員整理和標註圖像、文字等數據，用於訓練AI。Scale AI由汪滔於2016年共同創立，去年估值約為140億美元、營收8.7億美元，預料今年將翻倍至20億美元。

Meta大舉對外投資AI，為罕見之舉。該公司迄今大多仰賴內部研發，搭配開放發展策略，以提升AI技術。Meta和Scale AI均關注國防科技，Meta宣布與軍工商Anduril合作發展AI頭盔，Scale AI則奪下美國國防部合約，將發展AI代理人技術。

另據英國金融時報（FT）報導，法國新創公司Mistral AI的營收已比一年前融資時成長數倍。若銷售動能持續，年度營收可望首度突破1億美元大關。Mistral AI即將敲定、和已敲定的商業合約，每項在未來三到五年至少價值1億美元。

Mistral AI執行長孟施（Arthur Mensch）說：「許多歐洲企業想降低對美國供應商的依賴…戰略自主的需求日益增加」。Mistral AI如今打算籌資10億美元以上，拓展自家AI基建，並與阿布達比科技與投資集團G42與MGX合作。