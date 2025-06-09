年輕富豪跨國移動掀風潮 偏好境外投資、數位資產

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
即將繼承龐大資產的下一代富豪偏好境外投資機會與數位優先的解決方案，增添財富管理機構要留住年輕客戶的挑戰。（美聯社）
即將繼承龐大資產的下一代富豪偏好境外投資機會與數位優先的解決方案，增添財富管理機構要留住年輕客戶的挑戰。（美聯社）

最新調查顯示，半數富裕的千禧世代已在去年改變、或有意在今年修改稅籍登記地，凸顯這群富豪的跨國移動趨勢增強，而且即將繼承龐大資產的下一代富豪偏好境外投資機會與數位優先的解決方案，都增添財富管理機構要留住年輕客戶的挑戰。

英國金融時報（FT）報導，凱捷（Capgemini）今年調查3,400名年齡介於28-43歲、可投資資產百萬美元以上的千禧世代富豪，發現25%已在去年搬家，另有25%計劃今年搬遷。

凱捷針對富裕人士的調查也顯示，Z世代有相似的移動傾向，這群年齡介於12-27歲的受訪者中，同樣有半數表示已在去年搬遷住址、或打算今年搬家。

私人銀行顧資（Coutts）的家族理財室團隊總經理湯普森說，「下個世代…的跨國移動能力前所未見」。

在富豪把財富傳承給下一代時，財富管理機構就常苦於留住長期客戶，因為許多繼承財富者即便不搬家，也選擇斷絕與父母財富顧問的關係，如今年輕富豪的跨國移動趨勢增強，更增添財富管理機構的挑戰，因為富豪搬家時，可能因此流失客戶。

凱捷的調查顯示，未來將繼承財富的受訪者中，81%會在「繼承後的一、兩年內，改變父母的財管業者」。

凱捷金融服務研究所全球主管蓋楠說，許多年輕客戶管理才募的方式「將與父母不同」。

根據凱捷的報告，下一代富豪青睞加強境外投資、客製化的加值服務以及先進的數位能力，尋求能提供創新、個人化級數位先進解決方案的財管業者。

財管和顧問業者為了獲得並留住年輕世代靠戶，正採取新策略。凱捷建議，這些策略應包含：增加加密資產的投資管道、建立人工智慧（AI）數位平台、以及提升客戶關係經理人的素質。

蓋楠表示，若要留住千禧世代客戶，財管業者「迫切」需要快速推動商業模式的現代化。

Rothschild英國財管部門副執行長莫瑞爾說，為留住年輕客戶，該公司也部署年輕顧問，並「投入大量時間和金錢，試圖把AI整合」到業務內。

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