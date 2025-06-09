李在明拚經改 擬追加150億美元預算 韓股強心針

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓總統李在明。（歐新社）
南韓總統李在明。（歐新社）

新上任的南韓總統李在明將啟動政策評估，以支持經濟成長，全球資金也正競相押注南韓股市將受惠於李在明的改革助力，認為他推動有利股東的政策，將帶來更高的報酬率

韓聯社報導，在李在明上任後，南韓企劃財政部已針對第二次追加預算、稅法改革、以及經濟方針，啟動內部評估。南韓當局計劃透過這次的追加預算注入流動性，以提振疲弱的內需，追加預算規模預估至少將為20兆韓元（150億美元）。

在李在明承諾加強公司治理、並承諾讓股市報酬率倍增的激勵下，安本投資、百達財富管理、富蘭克林坦伯頓等全球資產管理業者近來已陸續增持韓股、或調升韓股展望。

外資正重返南韓股市，李在明就職首日便帶動南韓大盤Kospi指數衝入牛市，顯示投資人看好李在明將加速提升股東報酬，同時改善公司治理的商業法修正案也有望順利通過。

安本投資亞太股票副主管普克薩管理的規模12億美元日本以外亞洲基金，5月已轉向加碼韓股。她說：「我們相信，南韓政府與國內企業的共同努力，將有助於提升外界對南韓資本市場的信任，並建立更重視股東價值的企業文化。」

南韓經濟由財閥主導，外界批判，這些家族企業未能保障小股東權益，導致投資人往往以低於帳面價值的價格評價韓股，韓企的股價也低於外國同業，形成所謂「韓國折價」。

李在明的優先之一是修訂商業法，清除企業董事會內的橡皮圖章董事，擴大董事對股東負有的忠實義務，而不只是對公司本身負責。

李在明 報酬率 南韓

延伸閱讀

韓國將總統補選！六位候選人 選民卻只能兩害相權取其輕？

川普、李在明通話：同盟關係特別 兩人擬在G7或北約峰會會晤

美、韓總統通話…李在明就任後首次 將致力協商關稅、一起打高爾夫

韓總統府：李在明川普首通話 同意迅速達關稅協議

相關新聞

美元看貶到明年上半年 投資人預期美股有望再創新高

彭博資訊最新調查顯示，投資人預期美元可能一路貶值到至少明年上半年，美股今年底前則有望再創新高，顯示市場對兩大美國資產的展...

川普關稅政策反覆不定 美國經濟面臨三大風險

美國總統川普關稅政策反覆不定，已迫使企業凍結招聘及投資，將使美國經濟在今年夏季面臨失業率升高、消費支出趨緩及金融市場震撼...

李在明拚經改 擬追加150億美元預算 韓股強心針

新上任的南韓總統李在明將啟動政策評估，以支持經濟成長，全球資金也正競相押注南韓股市將受惠於李在明的改革助力，認為他推動有...

日歐籌組競爭力聯盟 促進貿易、經濟安全合作

共同社報導，日本與歐盟正準備建立「日歐競爭力聯盟」架構，聚焦於促進貿易與經濟安全合作，以提振雙方企業的競爭力，同時因應美...

年輕富豪跨國移動掀風潮 偏好境外投資、數位資產

最新調查顯示，半數富裕的千禧世代已在去年改變、或有意在今年修改稅籍登記地，凸顯這群富豪的跨國移動趨勢增強，而且即將繼承龐...

Meta擬大手筆投資AI新創 顯示人工智慧熱潮未退

人工智慧（AI）熱潮未見消退，臉書母公司Meta擬投資美國AI新創公司Scale AI，金額可能超過100億美元。歐洲最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。