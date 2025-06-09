日歐籌組競爭力聯盟 促進貿易、經濟安全合作
共同社報導，日本與歐盟正準備建立「日歐競爭力聯盟」架構，聚焦於促進貿易與經濟安全合作，以提振雙方企業的競爭力，同時因應美國總統川普的關稅政策、與中國大陸的貿易行為。
報導引述外交圈人士指出，日本和歐盟將於6月舉行例行峰會時，安排相關事宜，屆時日本首相石破茂可能與歐洲委員會主席科斯塔及執委會主席范德萊恩會面，並正式宣布此事。
依據這項架構，日、歐將協力分散稀土礦料的供應鏈，並對環保科技採取一致的補貼條件，例如電動車及氫能生產，藉以推動製造業的公平競爭，並降低開發成本。消息人士透露，此舉將進一步強化雙方主張以規則為基礎的經濟秩序，透過自由貿易協定以消除雙方間的關稅及其他貿易障礙來鞏固合作關係。
在貿易方面，雙方將致力於促進世界貿易組織（WTO）改革，並與「全球南方」新興及開發中經濟體加強合作，成為共享自由與公平貿易價值以及法治的夥伴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言