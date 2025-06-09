日歐籌組競爭力聯盟 促進貿易、經濟安全合作

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

共同社報導，日本與歐盟正準備建立「日歐競爭力聯盟」架構，聚焦於促進貿易與經濟安全合作，以提振雙方企業的競爭力，同時因應美國總統川普的關稅政策、與中國大陸的貿易行為。

報導引述外交圈人士指出，日本和歐盟將於6月舉行例行峰會時，安排相關事宜，屆時日本首相石破茂可能與歐洲委員會主席科斯塔及執委會主席范德萊恩會面，並正式宣布此事。

依據這項架構，日、歐將協力分散稀土礦料的供應鏈，並對環保科技採取一致的補貼條件，例如電動車及氫能生產，藉以推動製造業的公平競爭，並降低開發成本。消息人士透露，此舉將進一步強化雙方主張以規則為基礎的經濟秩序，透過自由貿易協定以消除雙方間的關稅及其他貿易障礙來鞏固合作關係。

在貿易方面，雙方將致力於促進世界貿易組織（WTO）改革，並與「全球南方」新興及開發中經濟體加強合作，成為共享自由與公平貿易價值以及法治的夥伴。

競爭力 日本

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