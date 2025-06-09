日媒報導，日本銀行（央行）計劃持續縮減購買日本政府公債的規模，且將延長到2026年4月之後，也就是量化寬鬆（QE）措施退場可能持續更久，從而牽動日圓匯率。

日銀原先規劃，目前每季縮減購債4,000億日圓（27.6億美元）的措施，將實施至2026年3月，如今可能延長至2027年3月，但削減購債的規模可能縮小。日銀在去年底持有52%的日本公債，是最大持有者。

日銀總裁植田和男3日表示，「許多市場參與者指出，在2026年4月後繼續減少購債規模，應屬適當」。一些機構也表示，每季縮減購債2,000億-4,000億日圓，可能合適。

日銀政策委員會將在16、17日決策會議上做出決議。決策委員基本上一致認為，應繼續實施QE退場，因市場的利率形成機制正在恢復正常。

日銀內部人士也認為，應該讓削減購債規模縮小，以防利率走高，只是一些官員擔心，若縮小幅度過大，可能讓人誤以為日銀關注政府財政。