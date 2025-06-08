陸限制釀稀土荒 大摩點名1家礦業公司成「首選概念股」

中國大陸限制七種稀土出口，全球陷入供給短缺，摩根士丹利（大摩）認為，美國稀土礦商MP Materials是稀土荒的首選概念股。

中國主掌全球稀土的提煉與加工，但MP擁有美國唯一仍在運作的稀土礦場，大摩將MP評等升至「買進」，目標價每股34美元。相較於6日收盤價的25.7美元，約有32%上行空間。

狄艾巴（Carlos De Alba）為首的大摩分析師在報告中寫道，地緣政治和貿易緊張，終於讓關鍵礦產供應鏈成為優先考量，MP是中國之外最垂直整合的稀土公司。另外，美國川普當局4日取消了部分稀土限制，大摩認為，MP是最大受惠者，該公司股價5日聞訊大漲5%以上。

大摩說，MP正在美國發展完全本土化的稀土供應鏈，打算開始商業生產稀土磁鐵，可用於電動車馬達、離岸風機、人形機器人等。